Livia Brito reveló que terminó noviazgo tras cuatro años de relación

Livia Brito sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se separó del entrenador personal Mariano Martínez, luego de cuatro años de relación. La actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir la decisión.

“Por medio de la presente, haremos del conocimiento público que hemos decidido terminar nuestra relación de pareja desde febrero de este año por mutuo acuerdo. Ya no somos una pareja sentimental, pero aún nos tenemos cariño y respeto”, escribió la expareja en el comunicado.

Aunque no precisó en detalles, la actriz de “La desalmada” y “La piloto” pidió respeto por el proceso de separación que se encuentra viviendo.

“Agradecemos al público y a los medios de comunicación su comprensión ante esta situación ya que no hablaremos más del tema, Todo nuestro cariño y agradecimiento: Livia Brito, Mariano Martínez”, agregó.

Compromiso

Brito y Martínez se comprometieron en noviembre del año pasado en Venecia. En ese entonces, la actriz no dudó en gritar a los cuatro vientos su compromiso.

La pareja se encontraba disfrutando de unas románticas vacaciones por Italia, cuando el asesor de nutrición le pidió matrimonio.

En el clip que compartió mostró con orgullo su anillo, mientras luce emocionada y hasta con lágrimas de felicidad. Los besos y los abrazos no faltaron en ese momento tan especial.

La actriz, que fue hermética con su relación, en diciembre de 2021 contó en el programa “Pinky Promise” en YouTube cómo fue que ocurrió la química entre ellos.

“Llevo tres años en pareja con Mariano. Me siento muy feliz, muy contenta, muy a gusto, muy tranquila, muy relajada. Nunca hizo más de lo que tenía que hacer; o sea, nunca se propasó, jamás me insinuó, nunca me vio de otra forma más que como su clienta, jamás, y uno como mujer lo siente. Y él era como muy tranquilo, era como que llegaba a hacer la clase y bueno chao, adiós”, dijo en ese entonces.

Asimismo, la famosa señaló que él era su entrenador personal y fue así como se fueron acercando.

La maternidad

No es secreto que Livia sigue preparándose para ser mamá. Cabe destacar que cuando terminó su relación con Mariano, Livia Brito canceló su participación en una gala de premios. “Me invitaron a Premio Lo Nuestro, ya lo había anunciado, pero el día de ayer fui al ginecólogo y me comentaron que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico, que me tengo que esperar un poco más y que posiblemente lo podamos hacer el 26. Y les podré dar la noticia de que si Dios quiere, estaré embarazada”, dijo.

La actriz, de 37 años, ha hablado de su lucha para quedar embarazada de gemelos, esto tras enterarse de que la endometriosis que padece ha impedido que pueda concebir.

“Estoy otra vez en tratamiento porque tengo un problema médico, se llama endometriosis, es una cuestión que tengo que llevar tratamiento para poder embarazarme. Por eso no me he podido embarazar. Me acabo de hacer la extracción de los óvulos, pero todo bien, en buen camino, si Dios quiere pienso yo que sí (quedaré embarazada)”, señaló en entrevista con “Despierta América” el pasado mes de abril.

La artista cubana actualmente se encuentra grabando una nueva telenovela, “Minas de Pasión” (TelevisaUnivision), la cual se estrenará el próximo 21 de agosto.