Mariam Habach confiesa si participará en certámenes de belleza

Mariam Habach, Miss Venezuela 2015, respondió si desea intentar ganar un título de belleza internacional, tal como lo hizo en el Miss Universo de 2016.

Fue con una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que la odontóloga de profesión contestó a la interrogante. “¿Por qué no participas en otro concurso de belleza si lo tienes todo para ganar?”, cuestionó un seguido.

Clara y directa, la rubia de El Tocuyo (estado Lara) contestó que “la vida me ha premiado con otras cosas, fue una etapa maravillosa. Y lamentablemente ese ciclo está cerrado para mí”.

Es importante recordar que Mariam Habach se graduó con honores de psicología, el pasado 19 de julio. Este logro llegó años después de estudiar odontología, su primera carrera profesional, tal como lo reseñó Últimas Noticias.

Nuevo proyecto

No obstante, sus estudios no son lo único en la agenda de la exreina de belleza, sino que también afina los detalles de un proyecto que, de acuerdo con lo que dijo, está por anunciar.

“Ya falta poco para mostrarles qué es ese nuevo proyecto que lleva un año y medio en construcción”, aseguró.

Asimismo, detalló que el plan que adelanta está a un 90% de desarrollo y, al tiempo que reiteró que muy pronto compartirá con sus seguidores de qué se trata.

Y mientras llega la fecha, se dedica a terminar un estudio de cuarto nivel. “Actualmente acabo de entregar mi penúltima tarea de mi penúltimo trimestre de la especialización. Estoy agotada, agotada, agotada de trabajar todo el día, de contar facturas, de organizar todo, de hablar con un gentío, pero eso es lo que estoy haciendo”, sostuvo.

“Estoy cansada, estoy agotada y abrí un poquito el Instagram para responder sus preguntas y despejarme un poco. Me voy a meter a bañar, voy a acostarme a dormir temprano porque no he dormido últimamente y listo. Nada, seguimos por aquí”, remató.