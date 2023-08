Preguntas sin respuesta – Líder en deportes

“\”Ese amigo es tan borracho que se toma hasta el agua del florero\”… Fosforito.

Como de costumbre, hoy martes y mañana, son Días del Correo. Por favor, mándame tu nombre completo y la población o ciudad desde donde escribes. En caso contrario, no puedo contestarte.

Remigio M. Serano P, de Culiacán, pregunta: \”¿A cuáles preguntas no contesta usted?\”.

Amigo Yiyo: Deseo responder todas las preguntas, pero recibo unas 500 por semana y ya ves el espacio que tengo. No respondo, si fallan en mandar nombre, apellido y sitio desde donde escriben; o cuando he contestado recientemente la misma pregunta; y cuando la respuesta no sería importante; ni cuando la misma persona escribe muy seguido.

Luis Amadís, de Nueva York, pregunta: \”¿Quién ha sido el mejor pelotero latinoamericano?\”.

Amigo Lucho: Roberto Clemente.

Rodrigo Gutiérrez, de Reynosa, pregunta: \”Con un out, corredores en primera y tercera, el bateador eleva al outfield, dos outs. Pero el de tercera anota en pisicorre, y después hacen out al de primera, quien había salido con el batazo, ¿es válida la carrera?\”.

Amigo Rody: Es válida, porque el double play no fue forzado.

José Salinas, de Judibana, pregunta: \”¿Por qué no llegaron a las Grandes Ligas Raúl Pérez Tovar ni Luis Raven?\”.

Amigo Chaldo: Los equipos de Grandes Ligas de las organizaciones donde jugaban no los necesitaron.

Oswaldo Di Giorgi, de Buenos Aires, opina: \”En cuanto a la repuesta de Miguel Cabrera a su opinión sobre el Hall de la Fama, es una pena que un jugador de ese nivel no sea respetuoso; y más cuando usted explicó bien su punto de vista, sería un periodista del montón si escribiera halagando a todos. Miguel es un fenómeno como bateador, pero no campeón de velocidad, ni tampoco un defensor a lo Mike Schmidt o Matt Carpenter. No obstante, si nada fuera de lo normal sucede, llegará a ocupar un nicho de los inmortales en Cooperstown\”.

Lourdes Serrano, de San Juan de Puerto Rico, pregunta: \”¿Cuándo aparecerá la primera mujer jugadora en Grandes Ligas?\”.

Amiga Yuyes: Cuando se acabe el machismo en ese negocio, porque en los campeonatos de High Schools y Universidades, ha habido y hay muchachas con habilidades suficientes.

Tomás Paulini, de Fort Lauderdale, pregunta: \”¿Es verdad que hubo una época cuando acreditaban jonrón, si la pelota del batazo salía después de rebotar en el outfield, y que Babe Ruth se acredito varios cuadrangulares así?\”.

Amigo Tom: Cierto. Así se jugó hasta la temporada de 1930. Dos de los 714 jonrones de Ruth salieron bajo esa Regla, después del bote.\”