Gianluigi Buffon anunció su retiro del fútbol a los 45 años de edad. El portero Gianluigi Buffon, una leyenda del fútbol italiano y mundial, anunció hoy a los 45 años que termina su flamante carrera deportiva tras 28 años como futbolista, en los que logró varios títulos, incluido el de campeón del mundo en el año 2006.

“Aquí termina. Tú me diste todo. Yo te di todo. Ganamos juntos”, escribió Buffon para hacer oficial su despedida del fútbol con una publicación en Instagram.

El video del anuncio

En el video que acompaña al post del esperado anuncio de Buffon, ​​se muestran las imágenes más destacadas de su carrera como futbolista, desde sus inicios con el Parma, al que había regresado el año pasado y con el que tenía contrato hasta 2024.

También se reviven sus triunfos con la Juventus y la selección, culminando con su victoria en el Mundial de 2006, con la canción de Coldplay “Viva la vida” como música de fondo. En poco más de media hora, la publicación publicada en el perfil oficial de Buffon, que tiene 10 millones de seguidores, recibió más de 200 mil me gusta y miles de comentarios.

28 años de carrera

“28 años de carrera me parece un resultado increíble, casi impensable, sobre todo por la continuidad de rendimiento demostrada en casi tres décadas”, explica en el sitio web del Parma, un club al que le unía un año más de contrato.

Sobre su carrera, el italiano aseguró que que le pone tanta pasión, entrega, ilusión y alegría que considera que los años de su carrera “pasaron volando”.

“Sí, estos 28 años -con estas dos fechas (19 de noviembre de 1995 y 30 de mayo de 2023, el debut en la Serie A y el último en la Serie B)- son mi historia futbolística y mi historia deportiva. Pero también la historia de aquellos que me han apoyado”.

Buffon quiso agradecer también el apoyo del Parma y a su gente “porque realmente me hicieron sentir muy querido, incluso en estos dos años: el presidente Kyle Krause -una de las mejores personas que he conocido en el mundo del fútbol- y los directivos de la empresa, que inmediatamente me pidieron que ocupara un puesto directivo en el grupo”.

Buffon, una leyenda del fútbol

Gianluigi Buffon termina una carrera dentro del área que dio comienzo el 19 de noviembre de 1995 cuando saltó al campo como joven e inexperto meta que mantuvo la portería a cero ante todo un Milan.

No tardó en llamar la atención de los clubes históricos del calcio, pero fue la Juve la que se hizo con los guantes de la joven promesa de la portería, la que pulió al diamante en bruto toscano y la que luego se aprovechó de su valía para elevar el techo competitivo del club.

Y es que la leyenda y el mito de Buffon en Turín van mucho más allá de los diecisiete títulos conseguidos con la malla blanquinegra. Será siempre recordado por no abandonar el barco en 2006 cuando la Juve fue descendida a Serie B por el caso conocido como Calciopoli, en el que se descubrió una trama de amaños que implicaban a la Vecchia Signora.

Con la posibilidad de haber fichado por otros grandes equipos, Buffon decidió luchar por su club en la segunda categoría y devolver a la Juve a la Serie A, algo que logró en 2007. Una época que seguro que tuvo que resultar extraña para el meta, pues pasó de levantar la Copa del Mundo de Alemania 2006 a luchar contra equipos de Serie B.

Buffon es uno de esos jugadores que ha tocado la gloria en el fútbol, que ha escrito su nombre en las páginas de historia de este deporte. Es el jugador con más partidos en la historia de la Serie A y de la selección italiana, ha levantado diez veces el Scudetto, una vez el título liguero francés (PSG), siete Supercoppas, cuatro Coppas y una Supercopa francesa.

Pero nunca logró hacer lo propio con la orejona, en lo que ha sido un torneo trágico para el meta, que estuvo a un partido de sentarse en el olimpo de los campeones europeos hasta en tres ocasiones.

Todas ellos con la Juve. La primera final que disputó fue en la 2002-03, cuando cayó ante el Milan (0-0, 2-3 en penaltis); la segunda ante el Barcelona en 2015 (3-0); y la tercera ante el Real Madrid en 2017(1-4).

Lejos ahora de la máxima competición a nivel de clubes, Buffon sigue regalando noches para el recuerdo con el Parma. La última esta temporada ante el Inter en San Siro, en Coppa Italia, en un partido que el meta logró llevar a la prórroga con una espectacular mano que bien recordó a sus mejores tiempos.

