Interceptan velero británico con 2.000 kilos de cocaína. Un velero con bandera del Reino Unido y varios tripulantes hispanoamericanos fue interceptado por la Policía española este miércoles a 30 millas náuticas de la ciudad de Santander (norte) con 2.000 kilos de cocaína.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional han localizado este miércoles, a 30 millas náuticas de Santander, un velero con bandera de Reino Unido que llevaba en su interior 2.000 kilos de cocaína, valorados en unos 70 millones de euros.

Según informaron a primera hora de este miércoles a EFE fuentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, el velero fue interceptado en el mar y trasladado al puerto de Santander para su custodia.

En un comunicado, la Guardia Civil añade que este barco, tipo “sloop” y con nombre Night Falls, ha sido localizado en esa operación internacional en la que ha participado el Centro de Análisis y Operaciones Atlántico, el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido (NCA, en sus siglas en inglés).



Los tripulantes, un español, dos venezolanos y un colombiano, no opusieron resistencia

El velero, de 13 metros de eslora, no llevaba un rumbo determinado, según señala la Guardia Civil, que señala que la droga puede llegar del tráfico ilícito de estupefacientes de Sudamérica y el barco “acabaría de cruzar el Atlántico para arribar a costas españolas”.



El que no tuviera un rumbo fijo resultó “muy llamativo no solo por las condiciones meteorológicas en la zona, sino porque coincide con la práctica habitual en este tipo de operaciones, en las que las embarcaciones que transportan cocaína desde Sudamérica o el Caribe realizan un trasbordo a otra embarcación con el fin de su llegada al destino final para hacer más difícil su detección detectada por las autoridades”, añade el Instituto Armado.

Por ello, la Guardia Civil cree que el velero Night Falls estaría en esas coordenadas esperando realizar un trasbordo de la droga.

La embarcación, que iba sin luces y sin sistemas de localización, fue trasladada tras su revisión al Puerto de Santander tras esta operación, coordinada y dirigida por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil reconoce que esta operación es “excepcional” en la costa del Cantábrico, pero es “una más” de las que se llevan a cabo en la denominada “ruta Atlántica de la cocaína“, que usan veleros procedentes de Sudamérica para pasar droga, en mitad del Atlántico, a otros barcos que la introducen en Europa.

