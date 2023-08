La Clave pondrá a gozar a los amantes de la salsa

La salsa es un género que fluye por las venas y la urbanidad caraqueña. Para satisfacer la demanda del público por eventos dedicados a este y otros ritmos caribeños, el próximo 11 de agosto llegará La Clave, la primera de una serie de fiestas salseras que ofrecerán mensualmente un espacio para que los amantes de la salsa puedan bailar, cantar y disfrutar.

Danel Sarmento, reconocido músico nacional y baterista de Desorden Público, produce la fiesta “Bajo el árbol”, esta vez junto a Papillon Laboratorio Creativo. Sarmento mencionó que después de su última fiesta en enero en San Agustín del Sur, han estado muy inmersos en la salsa. A pesar de ser rockeros o rude boys, todos terminan bailando salsa en algún momento. Por eso decidieron hacer unas noches de salsa.

El plato fuerte del evento será nada más y nada menos que Alfredo Naranjo y su Guajeo, quienes representaron a Venezuela en el Festival de Jazz y Artes de Santa Lucía el pasado mes de mayo. Además, como invitados especiales estarán los DJ Electric Baby, reconocido dentro del underground salsero caraqueño, y Platano Estéreo, una talentosa DJ de salsa que pone a todo el mundo a brincar, bailar y pasarla bien, según Sarmento.

Pero eso no es todo. Como es costumbre en estas fiestas, también habrá arte. Para satisfacer el apetito artístico del público salsero, contarán con la participación de To Take Out Studio, una compañía que trabaja para artistas plásticos nacionales, quienes ofrecerán una muestra de iluminación y proyecciones.

Las fiestas Bajo el árbol no son como cualquier otra. Desde 2018, sus productores se han esforzado por garantizar que los asistentes pasen un rato agradable desde que compran sus boletos hasta que regresan a casa. La comodidad es clave, evitando el sonido aturdidor y las largas colas. Además, se ofrecerá gastronomía pensada tanto para carnívoros como para vegetarianos.

El evento, pensado para 300 personas, tendrá entradas a la venta a un costo de 10 $ en preventa y 15 $ el día del evento, a través de Maketicket.

Danel Sarmento también adelantó que próximamente realizarán una feria gastronómica musical y artística llamada “Como en el Sur”. Además, anunció que estarán presentes en el Festival Cumbe de San Agustín en 2024 y que lanzarán el tema “La olla” a finales de año.

En resumen, La Clave promete ser una fiesta salsera única, con música de primera calidad, arte, gastronomía y una experiencia cómoda y agradable para todos los asistentes. No se pierdan esta oportunidad de disfrutar de la salsa en su máxima expresión.