Reinaldo Quintero: Las 4 refinerías del país podrían satisfacer la demanda de 140.000 bpd de gasolina y 40.000 de diésel

Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria Petrolera (PetroPymi) y expresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), considera que la reactivación de las cuatro refinerías más importantes del país (Cardón, Amuay, Puerto La Cruz y El Palito), podría satisfacer la demanda de 120.000 a 140.000 barriles diarios (bpd) de gasolina y unos 30 o 40 mil de diésel.

“En este momento estamos con una capacidad de 130.000 barriles que posiblemente atienda la demanda y ojalá se logre la continuidad operacional y la confiabilidad requerida”, destacó.

En entrevista concedida a Unión Radio explicó que, luego de establecer ciertos compromisos financieros internacionales, se busca priorizar la producción en cuatro sectores: químico, metalmecánico, servicios técnicos y suministros generales, como calzado y textiles. “Estamos sentados al frente con Bariven para definirlo”.

En cuanto a los precios para ser competitivos con China y otros mercados, indicó que se está trabajando para establecerlos, pues unos precios de US 30 contra US$ 20, “entonces la cuenta no está bien hecha, se trata del impacto de toda la cadena de valor y eso es parte de las conversaciones”, dijo.

Democratizar la industria petrolera

A juicio de Quintero “hay muchas cosas que hay que cambiar que tienen que ver con mecanismos de inversión, financiamiento y competencia (…) No se trata de privatizar, ese concepto está obsoleto, del siglo XX que no camina en el siglo XXI y menos en nuestra economía”, añadió.

Citó como ejemplo a Chevron que es una empresa pública pero que tiene un mecanismo de inversión que le permite a cualquier ciudadano invertir “y hacia allá es que tenemos que ir”.

“Cambiar los mecanismos y participación para democratizar y darle mayor alcance a lo que queremos que es la rehabilitación de nuestra economía”, dijo.

Con información de Unión Radio.