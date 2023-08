Samy Hawk agradeció por el apoyo hacia su álbum “PRÓDIGO”

Samy Hawk anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum. El talentoso artista venezolano está emocionado por su primer disco titulado “Pródigo”, el cual cuenta con 11 canciones y colaboraciones importantes de Apache, Manu Manzo, Carmen DeLeon, Red Rat y Alemor.

A través de estas canciones, Samy describe su experiencia de salir de casa. A pesar de mostrar su talento en el canto y el baile, el intérprete también revela su lado más introspectivo con letras personales.

“Desde el 19 de mayo de 2023, mi disco #PRÓDIGO está disponible, gracias a todos los que han dedicado su valioso tiempo para escucharlo y darle amor. ¿Cuáles fueron sus canciones favoritas? #ParaSuConsideración”, escribió Hawk en una publicación en su cuenta de Instagram.

Para promocionar “Pródigo”, el cantante ha elegido el tema “Crush” como sencillo promocional, el cual combina EDM, Hip-Hop y la musicalidad de su banda Los Wizzards.

En una entrevista con Últimas Noticias, Samy habló sobre su álbum. “‘Pródigo’ es un álbum que dedico a mi padre. Al mismo tiempo, busqué contar parte de mi historia en estas 11 canciones, desde mis inicios en el hip-hop hasta temas más introspectivos donde mezclo elementos de la música folclórica venezolana. Artísticamente, me enorgullece haber capturado mis gustos y esencia”.

“Tuve la dicha de colaborar con talentosos amigos como Red Rat, Biancucci, Manu Manzo, Carmen DeLeon, Apache y Alemor. Además, no solo programé, también grabé instrumentos como tambores afro-venezolanos, maracas y metales característicos de mi banda”, agregó.

A través de las redes sociales, Samy amplió la información sobre este disco. “Hacer un álbum conceptual es más que una meta lograda en mi vida. Hoy más que nunca considero que la música es la mejor terapia para el alma. Y digo esto porque ella me ha ayudado en momentos difíciles”, detalló.

El video de “Crush”, que ha alcanzado más de 125 visualizaciones en YouTube, muestra a Samy como el protagonista en una escenografía llena de altavoces y complejas coreografías. Fue filmado en Wyndood y dirigido por Wizzmer, con coreografía de Edwins Acosta y Samy Hawk.

En julio pasado, Samy y el rapero Apache estrenaron “For The Streets”, una canción que forma parte de este álbum. El compositor expresó que es un sueño hecho realidad poder hacer música con uno de sus referentes musicales.

“For The Streets” comienza con una nota de voz de una chica cansada de esperar esos momentos de incertidumbre emocional, seguida de una estrofa llena de contradicciones por parte de alguien que no sabe si quiere o no estar en una relación.

Para cerrar la canción, se escucha la voz de un amigo que aconseja no dejar ir a alguien valioso, recordando que no se debe jugar con los sentimientos de las personas que nos importan. El video fue grabado en Medellín, Colombia.