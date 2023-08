Tini Stoessel anunció el fin de su relación con Rodrigo de Paul, según informó el diario La Nación. La cantante argentina utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para formalizar e informar la decisión sobre la ruptura con el futbolista.

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho”, comentó Tini en la publicación.

“Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, agregó la también actriz.

Los rumores de la separación de la artista y el campeón del mundo iniciaron a finales de junio pasado, pues los seguidores de ambos en redes sociales aseguraban que había muy pocas interacciones de ambos en sus perfiles. Se desconocen las causas de la separación.

La intérprete de “Las Jordans” había comenzado a salir con De Paul a fines de 2021, pero no fue hasta 2022 que hicieron público su romance cuando ambos se dejaron fotografiar paseando juntos y muy acaramelados por las calles de Ibiza.

En ese entonces, Tini Stoessel ya llevaba un año separada del cantante Sebastián Yatra. Por su parte, De Paul había confirmado su ruptura con Cami Homs, madre de sus hijos Francesca y Bautista.

La polémica desde sus inicios marcó la relación que se desconoce cuánto tiempo duró exactamente, ya que nunca llegaron a confirmar cuándo empezaron a salir.

En 2021, la cantante y el futbolista empezaron a seguirse mutuamente en las redes sociales, movimiento que dio lugar a los primeros rumores sobre un romance entre ellos.

En ese entonces, circulaban rumores sobre una posible infidelidad de Rodrigo de Paul a Camila Homs.

El escándalo puso en peligro la participación de Rodrigo de Paul en el Mundial de Qatar 2022, pero el jugador logró enfocarse en el fútbol a pesar de toda la controversia. Antes de su viaje, el futbolista se animó a declarar sobre su romance y respondió a las críticas que lo vincularon a un supuesto engaño a su expareja con Stoessel.

“Tini es una persona muy querida. Yo le explico un poco el ambiente del fútbol, ella me explica un poco de su ambiente, de cómo son los fanáticos y cómo se movilizan. Nosotros estamos bien, felices; se dijeron muchas cosas lamentablemente erróneas. Al principio uno dice: ‘es un juego mediático'”, dijo a América TV de Argentina, reseñó la prensa local.

También se filtraron unos supuestos mensajes de Homs a Rodrigo de Paul, amenazándole con no permitirle ver a sus hijos. “Mereces lo peor vos…. de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo malo que sos más que por ser campeón del mundo”, destacó Prensa Libre.