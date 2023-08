Zendaya y Sydney Sweeney, entre otros, recuerdan a Angus Cloud

Zendaya, una de las famosas que recordó a Angus Cloud, su compañero de reparto en la serie de HBO “Euphoria”, quien falleció el pasado lunes 31 de julio a los 25 años.

“Las palabras no son suficientes para describir la infinita belleza de Angus. (…) Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus cálidos ojos amables y su brillante sonrisa, o de escuchar sus contagiosas carcajadas. Sonrío ahora solo de pensarlo”, escribió en su perfil de Instagram la ganadora de dos premios Emmy.

“Sé que la gente utiliza esta expresión a menudo cuando habla de sus seres queridos. (…) Pero déjenme decirles que él era el mejor en eso. Me gustaría recordarlo así. Por toda la luz sin límites, el amor y la alegría que siempre consiguió darnos”, añadió la también protagonista de “Spider-Man: No Way Home”.

Sydney Sweeney, quien da vida a Cassie Howard en la exitosa ficción, también dedicó palabras al joven en la red social de la camarita.

“Angus eras un alma abierta, con el corazón más amable, y llenaste cada habitación de risas. Esta es la cosa más difícil que he tenido que publicar, y estoy luchando para encontrar todas las palabras”, escribió la actriz.

“Se te echará de menos más de lo que te imaginas. Pero es una bendición haberte conocido en esta vida y estoy segura de que todos los que te han conocido se sienten igual. Esta angustia es real y desearía que hubiéramos tenido un abrazo más y 711 carreras. Todo mi amor está contigo”, manifestó.

“Te amo tanto. Te extrañaremos tremendamente”, fue el mensaje que le dedicó en IG Barbie Ferreira, quien dejó “Euphoria” tras la segunda temporada. Por su parte, Javon “Wanna” Walton, quien dio vida a Ashtray, hermano del personaje de Cloud en la ficción, expresó: “Descansa tranquilo, hermano”.

Asimismo, Kerry Washington, estrella de series como “Scandal” y “Little Fires Everwhere”, destacó en X (antes Twitter) cuánto extrañarán todos a Angus Cloud. “Descansa en poder”, expresó la intérprete.

En esa misma red social, el rapero Kid Cudi destacó: “Esto duele, hombre. Uno de los tipos más reales en este negocio”. Por su parte, el también rapero Denzel Curry señaló: “No las noticias que quería escuchar esta mañana. Descansa en poder, Angus Cloud”.

Cabe destacar, que la frase “descansa en poder” (Rest in Power) se utiliza en Estados Unidos para destacar a aquellos que han supuesto un cambio para una minoría, especialmente dentro del colectivo negro y el LGTB+, según explica la revista GQ.

Maud Apatow, también compañera de reparto, fue una de las más emotivas en su mensaje: “Angus, conocer y trabajar contigo fue una de las mayores alegrías y bendiciones de mi vida. Te amaré para siempre”.

Junto a ellos, también se manifestó el músico y DJ Questlove. “Fez fue el centro espiritual de ‘Euphoria’ y definitivamente mi personaje favorito en el programa. Amor para toda su familia y para quienes lo conocieron”, señaló en Instagram.

Angus Cloud, hay que resaltar, se dio a conocer por su trabajo como Fezco en “Euphoria”. Su muerte, que tomó a todos por sorpresa, se produjo en su casa familiar en Oakland (California), tan solo una semana después de enterrar a su padre en Irlanda.

Hasta el momento, la policía no ha revelado ningún detalle de la investigación que desarrolla sobre el caso. Sin embargo, el medio TMZ hizo referencia en una nota a una supuesta llamada de la madre del artista al 911 (servicio de emergencias) en la que pedía ayuda porque su hijo había perdido el pulso y, presuntamente, llegaba a hablar de una “posible sobredosis”.