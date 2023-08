Bertucci desde Nueva Esparta: «Aquí hacemos falta todos» +VIDEO

Desde el Estado Nueva Esparta, el diputado por la Asamblea Nacional del 2020, Javier Bertucci, llevó a cabo la juramentación de las estructuras de su organización política El Cambio y llamó a la unidad de todos los factores de oposición que hacen vida en el país, frente a los escenarios electorales que se aproximan.

“La unidad es imprescindible. Si vamos a elecciones en el periodo 2024-2025, es imposible irnos con división o con complejos entre partidos”, señaló el legislador.

Asimismo, indicó que es importante que los líderes de las toldas opositoras entiendan que todos son necesarios para enfrentar y derrotar al actual Gobierno.

Con relación a las primarias, a su juicio, es importante que una vez estas finalicen, se establezca una mesa de debate, a fin de revisar las candidaturas de algunos liderazgos que, eventualmente, no podrán postularse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por causa de estar inhabilitados.

“Debemos tener responsabilidad política. No entiendo por qué líderes que no pueden participar en procesos políticos se postulan en unas primarias, con incluso posibilidades de ganarlas, pero que solo levantan esperanzas y crean expectativas que no podrán cumplir al pueblo”, sostuvo el dirigente opositor.

Del mismo modo, reafirmó que 70% de la población venezolana se encuentra en estado de decepción política, por lo que sugiere que las acciones a tomar sean congruentes. “La oposición debe actuar de forma responsable, tener discursos sinceros, sin denigrar y finalmente ponerse de acuerdo con propuestas y proyectos que le permitan al país salir adelante”, dijo.

El excandidato presidencial además dio a conocer que las estructuras de su partido se continúan organizando para los eventos electorales de 2024 y 2025, “siempre que sea desde la unidad”.

Sin embargo, aún no deciden si la organización política apoyará al que resulte vencedor de las primarias. Eso será consultado entre las bases en una convención. Además, enfatizó que el diálogo con el vencedor de esas primarias, y los demás que han manifestado su candidatura presidencial debe darse de manera obligatoria para fortalecer la unidad opositora.

“Es el momento de ser grandes, y la grandeza empieza con la humildad de reconocer que todos somos necesarios para el cambio que necesitamos”, manifestó.

