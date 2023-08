¿CUÁL ES LA DIFERENCIA entre la intención y votación real en las primarias? Nadie responde esa pregunta (+Análisis)” “¿Cuál es la diferencia entre la intención y la votación real en las primarias? Nadie responde a esta interrogante (+Análisis)

El analista y politólogo John Magdaleno cree que a la consulta del 22 de octubre podrían acudir 4.000.000 de personas.

En el proceso que se está siguiendo hacia las elecciones primarias de la oposición, previstas para el 22 de octubre, no está todo escrito, puesto que uno de los elementos más importantes es la participación y aún no hay un estimado cierto al respecto.

Los expertos alertan que en las encuestas hay “intención” de votar de un porcentaje de venezolanos, pero, lo cierto es que a la hora de la elección, no hay garantía de que esa “intención” se convierta en una acción real.

Algunos analistas como el consultor político John Magdaleno, señalan que “las encuestas confirman que hay un aumento sostenido en la disposición de los ciudadanos a participar en la primaria”.

El experto cita el estudio realizado por la firma Delphos que establece que 40% de los ciudadanos tiene intención de participar en el proceso.

“Si esta cifra la reduces a los que están muy seguros de votar, estamos hablando de 25% de los electores, es decir, 4 millones de personas”, sentenció Magdaleno, en entrevista con Unión Radio.

Contrariamente a lo que piensa Luis Vicente León, según Magdaleno, el caso de Barinas, donde ganó la oposición en el 2021, no se puede replicar en los mismos términos en una elección presidencial.

“Sin embargo, si nos deja de aprendizaje que no podemos dejar sin una opción a la gente para expresarse el día de la elección”, agregó.

De paso, el analista pone en los hombros de María Corina Machado, quien lidera las encuestas, la carga de liderar la intención de voto.

Cree que Machado debe incentivar la construcción de fuerzas y unificar los liderazgos adversos a Nicolás Maduro que no se sienten incluidos en la coalición opositora.

Precisamente, esta falta de inclusión es otro de los problemas de la oposición y las primarias, porque el llamado ha sido para quienes ya están convencidos y no para todos los venezolanos que pueden drenar su descontento participando en las primarias.

Por otro lado, el tema del “Plan B” para cuando se haga la primaria y se elija a un inhabilitado, quien no podrá inscribirse en las presidenciales, no ha sido resuelto y esa incertidumbre pesa también en la voluntad de la gente en votar en la consulta de octubre, porque puede pensar que su voto no tendría consecuencias.