Diosdado critica a los candidatos de la primaria por no salir de Chacao, El Hatillo y Baruta: los califica de flojos

Diosdado no pierde oportunidad para cuestionar a la oposición, los acusa de no patear calle, y dice que no se van a perder el espectáculo de la primaria

En una actividad política con los cuadros del PSUV de Portuguesa, Diosdado Cabello reiteró que María Corina Machado está buscando unos matones para “entrompar” en los barrios, pero les va a ir peor porque “cuando el pueblo está en la calle, la oposición de encuevan”.

Sobre las actividades de los candidatos de la primaria opositora, dijo que eso es “mentira que se va a instalar, ellos solo van a Chacao, Baruta y El Hatillo. Pero ellos van a decir que se instalaron aquí”.

“Tienen 23 años diciendo lo mismo, se acaba la Revolución (…) aquí estamos nosotros de pie, con la dignidad y conciencia de un pueblo en lucha y batalla permanente”, sentenció el Primer Vicepdte. del PSUV @dcabellor. #YoIzoMiBandera pic.twitter.com/QfrUNmuSQc

Aseguró donde se instale las mesas de la primaria en el estado de Portuguesa, ahí debe estar chavismo.

Darán un espectáculo

Diosdado dijo que los chavistas no se van a perder el espectáculo que van a dar los opositores en la primaria, porque lo que se espera ahí “es piña sabrosa. Nosotros vamos a tener teléfono para grabarlo. Para grabar lo de La Sayona contra el otro, y el otro contra el otro, porque ellos se odian. Ellos se odian, se comen, entre ellos no se soportan”.

Arremetió nuevamente contra “La Sayona” y el “Fantasma tapa amarilla” a quienes acusó de quitarse el traje de lobo y ponerse el de oveja. También dijo que La Sayona busca a unos matones para entrompar.

Cuando Diosdado menciona a La Sayona, se refiere a la candidata opositora María Corina Machado, a quien nombra en cada una de sus presentaciones.

También soltó que “en cualquier momento el CNE llama a elecciones” pero no dio más detalles que el emplazamiento a las bases del chavismo para que vaya a tocarle la puerta a los opositores que están molestos para ganarse esos votos.

Inteligente contra brutos

Ironizó con la inteligencia con la que la oposición organiza el proceso de la primaria. “Bueno, ellos son más inteligentes que nosotros. ¿Verdad? Que sigan creyendo ellos que son más inteligentes que nosotros. Mientras los inteligentes tienen catorce candidatos, los brutos tenemos uno. Tenemos menos chance. ¿Verdad? Mientras más participe, más chance tiene de ganar, pensarán ellos”.

A juicio de Diosdado, con todo lo que han hecho los opositores en contra del país lo mínimo que les toca son las inhabilitaciones y eso porque “nosotros somos buena gente” ya que “en otros países deberían estar presos” o en el peor de los casos desaparecidos”.