Informe revela presunto sobreprecio en compra de laboratorio por parte de ex rectora García Arocha

Un informe revela la existencia de un presunto sobreprecio en la adquisición de un megalaboratorio por parte de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), durante la gestión encabezada por la rectora Cecilia García Arocha (2008-2023).

El Centro de Diagnóstico para la Vida (Cedivi), fue comprado por el rectorado ucevista entre los años 2017 y 2018 a un costo total de 4 millones 200 mil dólares. El Cedivi estaba destinado a la atención médica de los profesores ucevistas a bajos costos.

Recientemente, el ex rector de la UCV, Antonio París, denuncia a través de Últimas Noticias la existencia de “cuentas negras” en la gestión de García Arocha. En esa entrevista Paris recordó que visitó al Cedivi en su momento y certificó que le cobraban a los docentes por exámenes médicos, precios sin rebaja alguna.

Debido a ello, recabamos un cúmulo de denuncias formuladas por la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) con las cuales soportaron la solicitud de una investigación ante distintas instancias.

De hecho, el entonces presidente de la Apucv, Víctor Márquez, documentó las presuntas irregularidades en adquisición del Cedivi. Y en uno de sus informes refirió que “las circunstancias vinculadas a ello constituyen un tema controversial, y delicado, por aspectos de forma y de fondo en la toma de decisión y por el monto de la inversión”.

La compra del Cedivi fue objeto de evaluación por parte de la denominada Comisión de Expertos, cuyo informe final señala que no tuvieron a su vista documento alguno en el que se haya precisado el objeto y precio real de la operación, ni tampoco relación detallada de los activos de la empresa, montos, detalles y acuerdos sobre los pasivos, “tanto exigibles como ocultos o causados pero no exigibles, pasivos laborales y tributarios, entre otros asuntos de gran importancia en este tipo de operaciones de compra de empresas, que no con inmuebles”.

Esa Comisión da cuenta de cómo fue aprobada la compra del Cedivi por parte del Consejo Universitario de la UCV en mayo de 2018.

“Sin bien efectivamente el Consejo Universitario acogió la iniciativa que le fue presentada al respecto….cabe la duda acerca de si la decisión de acoger la iniciativa es equivalente a aprobar la operación”, dice el informe de la Comisión de Expertos donde se añade que los integrantes del Consejo Universitario, no conocieron el informe técnico sobre ese megalaboratorio.

“Sin esa información que no fue presentada al Consejo Universitario ni en esa sesión, ni en una posterior para su aprobación (…) no queda claro si la acogida acordada a la iniciativa tiene el valor jurídico de una decisión aprobatoria de la negociación (aún no definida, para ese momento, en sus términos esenciales”, concluye la Comisión desde donde apuntan que el precio de adquisición “excede con creces los avalúos sobre dicha institución y que acompañaron los soportes presentados ante el Consejo Universitario”.

Al respecto, existe un informe de Meditron, empresa comercializadora de equipos médicos, que realizó un avalúo del Cedivi basado en el precio de reposición.

El estudio de esa empresa es comentado por la Apucv en uno de sus reportes donde señalan que “será responsabilidad de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna de la UCV evaluar la abismal diferencia ($2.032.707) existentes entre Serofca y Meditron, pues mientras la primera le asigna un valor de $217.500, la segunda lo hace por $2.250.207”.

A más de un año de su adquisición (año 2019), el entonces presidente del Cedivi, Alejandro Salazar, rindió un informe al cual tuvo acceso la Apucv, ente que criticó la gestión del “docente de la Facultad de Odontología y médico personal de la familia García Arocha”.

En esa ocasión, el gremio que agrupa a los profesores ucevistas indicó que con ese informe, Salazar puso de manifiesto las limitaciones de la institución adquirida.

“El 80% de su clientela provenía del Instituto de Previsión del Profesor de la UCV y solo el 20% de otros clientes. Con estas cifras, no se puede afirmar que Cedivi es una institución prestigiosa, más aún cuando a más de un año de su adquisición ha sido incapaz de incrementar su clientela”.