Ligia Petit dijo que todo está bien en su embarazo

Ligia Petit cuenta cómo le fue en su última consulta médica después de recibir el diagnóstico de diabetes gestacional durante su embarazo.

“Fuimos a la cita médica. El bebé está creciendo. En cuanto a su peso, está por encima de lo que debería tener en esta etapa. Pesa dos kilos y 70 gramos”, dijo Petit y su esposo, Alejandro Rozo, a través de las historias de Instagram.

Desde que supo que tenía niveles altos de azúcar en la sangre, la futura madre entendió que es un proceso normal y que debe cuidarse.

“Obviamente, como madre primeriza, tuve miedos y dudas, pero tuve que tranquilizarme y entender que es algo muy normal y que todo estará bien si me cuido mucho”, dijo en ese momento.

“En cuanto a la diabetes, hay dos formas de tratarla. Primero, a través de la alimentación. Le han indicado que mida su azúcar cuatro veces al día, dos horas después de cada comida. Debe comer seis veces al día y dividir las porciones”, continuó explicando la pareja.

Y agregó: “Lo más importante es que no se acueste después de pasar muchas horas sin comer. Yo estaba haciendo eso mal. Cenaba a las 9:00 de la noche y ya”.

Asimismo, Ligia señaló con optimismo que todo saldrá bien y que no necesitará medicamentos, solo con una buena alimentación mejorará, ya que lleva un embarazo normal.

La feliz pareja también destacó que el bebé está experimentando un período de crecimiento acelerado. “Es cuando el bebé comienza a crecer mucho, pero no sabemos si es solo el inicio y luego se equilibra, pero si sigue creciendo de esa manera, tendremos que hacerle una cesárea”.

Petit destacó que todo está bien. “En conclusión, todo está bien. Mañana mediré mi glucosa y estaré bajo control con eso”.

La actriz de 41 años aprovechó para mencionar: “mi esposo no me deja hacer nada. Se está encargando de las comidas, está lavando los platos, recogiendo la cocina. Alejandro es lo máximo, me cocina, limpia, recoge las cosas”.

Días atrás, Ligia Petit celebró el baby shower de su bebé, Garen. La feliz madre festejó la llegada de su esperada bendición.

“¡Estoy viviendo un sueño! Te pedí tanto, te esperé tanto. Mi baby shower, fue todo para mí. ¡Todo fue perfecto! Con el papá perfecto @alejandrorozo. Te amo, mi coco”, compartió la actriz.

“Gracias a Dios por este día y por este milagro. Tengo mucho material para mostrarles, pero empecemos con estas hermosas fotos”, agregó.

El texto iba acompañado de una serie de fotografías del evento, donde se puede apreciar la decoración con globos verdes y marrones, siguiendo la temática de un zoológico.