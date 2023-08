Llega bono de 14$ activo desde ya ¡Dale aceptar!

Llega bono de 14$ activo desde. La plataforma Patria activó un nuevo bono con el ajuste correspondiente al mes de agosto, este beneficio lleva por nombre El Buen Pastor.

Los pastores y pastoras que están censados en el sistema, recibirán 420 bolívares, el cual equivale a 14,23 dólares, según el tipo de cambio aproximado del Banco Central de Venezuela (BCV).

Leer también: Corpoelec Nueva Esparta mantiene cortes de 2 a 3 horas de electricidad sin fecha de finalización

¿A quiénes censaron para entregar el Bono El Buen Pastor 2023?

El Gobierno de Venezuela atendió a 1.245 templos. De estos, se han censado para la protección social a 13.915 pastores y pastoras, quienes podrían recibir el Bono El Buen Pastor.

El censo formó parte del Plan de Pastores y Pastoras, el cual se ejecutará en cinco programas fundamentales: Chamba Juvenil Cristiano, recuperación de iglesias cristianas, iglesia social, Corazón Cristiano y el Bono del Buen Pastor.

¿Aún puedo registrarme para recibir Bono El Buen Pastor?

No, no es posible registrarse para recibir el beneficio. No se tiene conocimiento de que esto sea posible. Sin embargo, lo único que se sabe es que el Sistema Patria realizó un censo en marzo del 2022 para los miembros de la comunidad cristiana.

Llega bono de 14$ activo desde ya