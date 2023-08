Ricky Martin no tomó decisión de divorciarse a la ligera

Después de anunciar su separación en julio pasado, Ricky Martin habló por primera vez sobre su divorcio. El cantante puertorriqueño compartió detalles del proceso que vivió junto a su ex, Jwan Yosef, y la reacción de sus hijos cuando les contaron que se iban a divorciar, según lo destacado por People En Español.

“Estoy soltero. Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es algo nuevo. Hemos estado planeando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es antes de la pandemia”, aseguró Martin en una entrevista con Telemundo Puerto Rico.

El intérprete de “La mordidita” enfatizó que, a pesar de que ya no son pareja, siempre estarán unidos por el amor a sus hijos y que además se han mantenido en buenos términos. Sin embargo, reveló que la ruptura ocurrió hace tiempo, ya que cuando lo hicieron público el 6 de julio, ya habían pasado por un proceso.

“Lloramos juntos”, continuó. “Nos miramos a los ojos, sonreímos, nos abrazamos y pasamos por momentos difíciles y momentos felices, lloramos juntos y nos reímos juntos. Estamos mejor que nunca”.

El cantante de 51 años dijo que la decisión fue producto de una gran reflexión. “Cuando el público se enteró de que nos estábamos divorciando, ya habíamos pasado por un proceso de duelo bastante sólido. Estábamos seguros de que esto era lo que tenía que suceder por el bien de ellos, por mi bien y por el bien de nuestros hijos”.

De la misma manera, Ricky confesó que sus hijos pequeños, Lucía y Renn, al igual que sus hijos adolescentes, Matteo y Valentino, han asimilado la separación de manera saludable e incluso dejó ver que estos últimos se sorprendieron porque nunca los vieron pelear. “Por eso preguntaron ‘¿se van a divorciar, se van a separar, cómo?’ Porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena conversación, tal vez en nuestra habitación”, recordó.

“Cuando se los dijimos, fue como ‘bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien'”, aseguraron los mellizos.

Además, bromeó con la idea de escribir un libro sobre divorcios. “Ha sido maravilloso. Incluso le dije a Jwan, deberíamos escribir un libro sobre cómo divorciarse. Incluso, si alguien se está divorciando, vengan y háblennos porque ya lo tenemos todo resuelto”.

A pesar de la ruptura con el pintor, Ricky Martin desea volver a enamorarse, pero por el momento quiere disfrutar de su soltería.

“Vamos despacio, fueron 7 u 8 años de relación. Voy a disfrutar, quiero disfrutar. Sí me veo en otra relación, no estoy hablando en un futuro cercano, pero me encanta estar enamorado. Me gusta estar en pareja”, confesó.

Asimismo, el vocalista también dejó claro lo importante que es el matrimonio para él. “Es maravilloso, el matrimonio es hermoso, es un símbolo donde se sella el amor. Todos los países que aprueban el matrimonio para la comunidad LGBTI son muy importantes para mí porque ese papelito hace la diferencia”, destacó.