AMLO califica de inhumanos los tratos a migrantes en frontera de Texas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a criticar al gobierno de Texas, Estados Unidos, por la instalación de una cadena de boyas gigantes en el río Bravo, también conocido como río Grande, con el fin de obstaculizar la entrada de migrantes desde territorio mexicano. Además, en esta área se encontraron recientemente dos cuerpos sin vida.

“Es muy inhumano todo esto que está sucediendo”, expresó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina de este viernes, continuando así con el intercambio de críticas entre su administración y la del gobernador de Texas, Greg Abbott.

López Obrador añadió que “no se puede debatir con quienes no tienen conocimiento de la condición humana, no saben por qué ocurre la migración y, aunque lo sepan, no les importa. Ellos actúan de manera inhumana y en forma inmoral”.

El presidente de México también mencionó que ya se está solicitando la retirada de esas boyas, ya que violan la soberanía de México y los derechos humanos.

Además, le envió un mensaje al gobernador Abbott, exhortándolo a que “no debería actuar de esta manera inhumana. No se trata así a ninguna persona”.

En respuesta, el Gobierno de Texas acusó el jueves a López Obrador de tener una “política de puertas abiertas” hacia los migrantes.

“Si realmente se preocupan por la vida humana, deberían hacer su trabajo y asegurar la frontera”, dijo Andrew Mahaleris, portavoz del gobernador de Texas.