En cualquier escenario, la oposición brindará una alternativa para los venezolanos, asegura Capriles (+Videos)

Por primera vez los 13 candidatos y el responsable de la organización de la Primaria de la oposición se reunieron, con motivo de la firma de un Programa Mínimo de Gobierno de Cambio.

“En el escenario, sea el que sea, con nosotros los venezolanos van a tener una opción en el año 2024. Nosotros no vamos a dejar a los venezolanos sin opción y no vamos a caer en aquello o yo o nadie, no”, informó Henrique Capriles este viernes tras la reunión en la que los 13 candidatos a la primaria opositora firmaron un acuerdo sobre los “Principios Comunes del Programa Mínimo de Gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional”.

Los aspirantes presidenciales que suscribieron el documento son Andrés Caleca, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, Gloria Pinho, Henrique Capriles, Luis Farías, María Corina Machado, Roberto Enríquez y Tamara Adrián.

Capriles enfatizó que “este país necesita un capitán de equipo, este país necesita alguien que aglutine a todos los venezolanos que quieren cambio y con nosotros van a contar, por eso la unidad y el voto. Con nosotros van a contar para sumar, no para restar”.

No ha comenzado la campaña de la primaria

Explicó que la campaña electoral comenzará el 22 de agosto, y los candidatos de la primaria estudiarán propuestas sobre qué harán en caso de que gane un candidato inhabilitado.

“Estoy inhabilitado, estoy dispuesto a abordar (opciones), lo que yo no estoy dispuesto y no voy a estar dispuesto es que los venezolanos se queden sin opción en el 24”, afirmó Capriles ante la insistencia sobre las opciones que maneja la oposición, advirtiendo que no adelantarán detalles para no alertar al gobierno.

¿Mensaje claro de unión?

En relación a las inhabilitaciones, Capriles señaló que “Hay que dar un mensaje claro a quienes inhabilitan desde el poder a Maduro de que él puede seguir avanzando las inhabilitaciones, nosotros seguiremos avanzando en darle una opción a los venezolanos. Lo que no va a pasar con nosotros es que los venezolanos se queden sin opción”.

También aseguró que la primaria no es una competencia entre partidos, ya que “los partidos postularon sus candidatos, pero cuando tú vayas a la boleta en el día de la primaria no te va a aparecer el color o el símbolo de un partido político. Te va a aparecer el nombre y la foto del candidato”.

El diálogo no es impunidad

Por su parte, Roberto Enriquez hizo un llamado al “diálogo y la convivencia democrática”, enfatizando que esto no se traduciría en “impunidad”, además de ratificar el estatus actual del proceso de México.

Acuerdo sobre programa de Gobierno

El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, destacó que “la Primaria está llamada a concretarse en una oferta electoral para las presidenciales del 2024”.

Casal comentó que por primera vez se reúne con los candidatos y todos los que apoyan la Primaria, lo que ratifica que “hoy estamos diciendo que no solo hay un método para la escogencia de una candidatura unitaria, sino también unos lineamientos programáticos”.

Para Casal, la firma del Programa Mínimo ratifica que los candidatos subrayan “que en medio de los naturales disensos hay una ruta compartida que desemboca en una candidatura unitaria para las elecciones presidenciales del 2024”.