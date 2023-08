Gaby Espino se unió a la polémica moda de la ozonoterapia

Gaby Espino, una de las fans declaradas de la ozonoterapia, afirma que este tratamiento ha sido clave en su recuperación de las secuelas de una reciente caída en su casa de Miami.

“Ya me infiltraron, hoy (jueves) viene a mi cuarta infiltración en la lesión con el ozono, pero aparte de eso, yo estoy haciendo mi terapia de ozono por la vena”, comentó en sus historias de Instagram.

La actriz venezolana contó que fue esta opción la que la ayudó a retomar su ritmo de vida y trabajo. “Yo estaba que no tenía vida, tenía 10 días en cama; ya hoy estoy entrenando poco a poco, por supuesto, haciendo terapia, entrenando suavecito, pero tengo ganas de despertarme, de hacer ejercicios, de trabajar. Estuve tan mal y lo único que me ha sacado adelante, aparte de mi fisioterapia, es el ozono”, señaló la intérprete, que aconseja a sus seguidores a investigar del tema en internet.

Espino también señaló que esta opción no es solamente para tratar lesiones como la suya. “Esta terapia ayuda muchísimo al sistema inmunológico, un antioxidante, un regenerador celular impresionante… Y no saben la energía que me ha dado, cómo me he sentido… Son protocolos de cinco, ya este es mi quinto día, luego vienen los sueros de vitaminas, porque me estoy poniendo power, 4k, mi mejor versión”, comentó seguidamente la también presentadora y modelo.

Como se recordará, Gaby Espino sufrió hace varias semanas una caída en las escaleras de su casa que le dejó mucho dolor y problemas de movilidad, a pesar de su buen estado físico. Como la recuperación no iba al ritmo esperado, la criolla optó por probar con el ozono.

De acuerdo al portal Hospiten, la ozonoterapia es la aplicación de ozono (gas inestable) médico mediante mínimas punciones o aplicación directa con fines terapéuticos para mejorar el funcionamiento de órganos y tejidos, tratando múltiples enfermedades.

El tratamiento comenzó a tener relevancia entre las celebridades luego de que la actriz Gwyneth Paltrow habló del mismo en el pódcast “The Art of Being Well”, del doctor Will Cole. Allí, la ganadora del Óscar reveló que se había sometido a un tratamiento de ozonoterapia vía rectal.

Además de Paltrow, famosos como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el venezolano Carlos Baute han admitido que se someten o se han sometido al mismo. De un tipo para acá lo recomiendan para tratar todo tipo de problemas médicos, desde el cáncer hasta el alzhéimer.

Pero no todos están de acuerdo con esta tendencia, Jerónimo Fernández Torrente, coordinador del Observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias de la Organización Médica Colegial (OMC) de España no la deja muy bien parada que se diga.

“No hay ninguna evidencia científica creíble que avale el uso del ozono como un tipo de terapia médica, ni mucho menos para enfermedades serias como el cáncer. De hecho, se han publicado informes y artículos médicos sobre muertes de pacientes con este método”, destacó el especialista al diario español El Mundo.

Y recalcó: “La ozonoterapia no está aprobada ni por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ni por la Americana (FDA)”.