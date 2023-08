La petrolera canadiense y sus socios se enfocan en 4 campos de Venezuela

Las empresas canadiense New Stratus Energy y GoldPillar han mostrado interés en explotar cuatro campos petroleros ubicados en la Cuenca Oriental de Venezuela. Según un comunicado de prensa de New Stratus Energy, se han firmado acuerdos iniciales con GoldPillar para una posible empresa conjunta con PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela. New Stratus tendría una participación del 50% en GoldPillar, que a su vez tendría posiciones operativas y de capital en empresas mixtas con PDVSA. Sin embargo, la intención final sería alcanzar posiciones mayoritarias en el capital mediante negociaciones con PDVSA y de acuerdo con la normativa vigente. Como parte del acuerdo, GoldPillar proporcionaría el financiamiento necesario para los gastos de capital y operativos de las empresas mixtas. Los activos incluirían cuatro campos petroleros terrestres ubicados en la Cuenca Oriental, que han producido casi 600 millones de barriles de petróleo equivalente desde 1959. Sin embargo, debido a la falta de inversión y la erosión de la infraestructura, la producción ha sido mínima desde 2017. Se estima que los gastos operativos y de capital se financiarán a través del flujo de efectivo durante un contrato de 27 años. GoldPillar espera obtener la aprobación final de las autoridades locales y completar la transacción con PDVSA a finales de agosto de 2023, con el objetivo de comenzar las actividades en los campos petroleros en octubre de 2023. Las ganancias de las ventas de crudo y productos se utilizarán para reembolsar los gastos y costos operativos, así como para pagar dividendos a los accionistas.