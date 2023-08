Marie Claire Harp defiende su acento y su venezolanidad

Marie Claire Harp ha aclarado que su “acento neutro mexicano” se debe a requisitos profesionales y no a que haya renegado de sus raíces. La venezolana hizo esta aclaración después de recibir constantes críticas sobre este tema en las redes sociales.

“Recientemente di una entrevista muy especial y me llamó mucho la atención que los únicos comentarios que recibí eran ‘¿por qué habla así?’ o ‘¿por qué está hablando de manera diferente?’ Y eso me preocupa mucho, porque aunque hay mucha gente que me dice ‘no le prestes atención a eso’, yo sí le presto atención porque la opinión de mi gente en Venezuela es extremadamente importante para mí”, comentó durante un live realizado el jueves 3 en Instagram.

La exreina de belleza dijo que quería abordar este tema desde hace tiempo, pero le daba miedo. “Me daba mucho miedo porque aquí en México tienen otra percepción”, añadió.

Después de aclarar que el llamado “acento neutro” no existe, Marie Claire Harp explicó que como comunicadora, la idea al transmitir un mensaje es deslocalizarlo, es decir, neutralizar ciertas variantes, “para adaptarlo al mayor número de hispanohablantes”.

“Hay muchas personas que dicen ‘¿por qué habla así?’ o ‘¿por qué está hablando de esta manera?’… Señores, eso es parte de la evolución dentro de esta profesión, que es la comunicación social. Si estoy en Venezuela, obviamente me será mucho más fácil transmitir un mensaje a la gente, pero cuando estás en otro país y quieres evolucionar profesionalmente, y te dan una exigencia, debes cumplirla”, explicó.

La falconiana también detalló que habla con ese acento solo cuando está frente a las cámaras, no en su vida diaria. “Ahora, si se apaga la cámara y estoy hablando como mi mamá, con mi gente, o estoy en una reunión… obviamente hablo como tengo que hablar. Y ha sido muy difícil para mí cambiar de chip y adaptarme cuando estoy al aire”.

Marie Claire confesó que en muchas ocasiones se ha privado de compartir trabajos profesionales por miedo a que en Venezuela la “quemen” porque suena “muy mexicana”.

“Cuando estoy frente a una pantalla, al menos aquí en México, trato de hablar con acento neutro mexicano lo más que puedo. Si soy completamente honesta, me preocupa que la gente en Venezuela piense que perdí mi nacionalidad o que reniego de mis raíces. No, gente bonita, yo soy más venezolana… y siempre he defendido lo coloquial venezolano, lo regionalista, siempre lo he hecho aquí en México, donde quiera que vaya”, comentó.

“La gente se pasa de entrometida”, expresaron algunos de sus seguidores tras el live, en respuesta a las críticas recibidas. Marie Claire Harp agradeció el apoyo y destacó que la toxicidad en las redes sociales está desbordada.

En otro tema, Marie Claire Harp está ultimando los detalles de su boda con el cantante mexicano-estadounidense José Manuel Figueroa. Según informó el diario mexicano Milenio, la ceremonia se realizará en la iglesia de Santa Prisca, ubicada en Taxco, Guerrero, México. Aunque no hay fecha confirmada, la pareja está considerando los meses de noviembre o febrero.

La animadora reveló que aún no ha elegido su vestido de novia, pero está buscando un diseño que combine con botas, ya que el evento se llevará a cabo en un rancho. “Sofía me sugirió: ‘Si la celebración será en un rancho, ¿por qué no usas botitas?’ y me emocioné”, dijo.