Panamá solicita asistencia ante un nuevo récord migratorio: MÁS DE 260.000 INDIVIDUOS HAN ATRAVESADO EL DARIÉN

Migración Panamá asegura que no recibe la ayuda que solicitan para hacer frente al flujo de personas que atraviesan la selva de Darién

La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), Samira Gozaine, afirmó que la crisis migratoria en Darién tiene muchas implicaciones tanto para la población como para el gobierno panameño, que destina recursos para hacer frente al constante flujo de miles de personas que atraviesan la selva de Darién.

El gobierno panameño lleva un registro y presta atención a los migrantes que atraviesan la selva, e incluso ha denunciado que muchos son víctimas de traficantes de personas, quienes les hacen creer que pueden cruzar la selva en pocos días.

La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá alertó este viernes que “Sentimos que no están entendiendo la gravedad de la crisis para un país pequeño como Panamá, con un presupuesto limitado”.

También argumentó que Panamá se encuentra “solo” frente a la crisis migratoria, ya que no está recibiendo la ayuda “solicitada” ni “necesaria” para hacer frente al creciente flujo de personas en la selva, según indica EFE.

“Creo que nos estamos sintiendo un poco solos desde el punto de vista de migración porque la ayuda que pedimos no es la que recibimos. Estamos recibiendo ayuda, pero no es la que hemos pedido, no es la que necesitamos. Es la que ellos nos dan, que muchas veces no concuerda con la que solicitamos”, señaló.

Más de 250 mil personas han cruzado la selva

Solo en 2023, “más de 260,000” migrantes han cruzado la selva de Darién con destino a Norteamérica, una cifra récord que ya supera el total de 2022.

El año pasado cerró con 248,284 personas en tránsito, según las cifras actualizadas por Gozaine este viernes.

Desde el 1 de enero hasta el 30 de julio, han ingresado caminando por la selva panameña desde Colombia 248,901 migrantes, por lo que se ha “superado la cantidad total del año pasado”, cuando se registró el récord anterior, dijo la subdirectora nacional de Migración de Panamá, María Isabel Saravia, en una rueda de prensa.