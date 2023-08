Ancelotti adapta un nuevo sistema en el Real Madrid

El Real Madrid regresará a la Ciudad Deportiva de Valdebebas el próximo domingo para continuar su pretemporada, después de pasar 14 días en Estados Unidos, donde disputó cuatro partidos amistosos que dejaron algunas tareas pendientes al técnico italiano Carlo Ancelotti de cara al debut en LaLiga EA Sports en San Mamés. Entre estas tareas se encuentran corregir la fragilidad defensiva, mejorar la puntería y adaptarse al nuevo sistema.

La falta de solidez defensiva no es algo nuevo en el día a día de Ancelotti. La temporada pasada, ya había criticado el comportamiento de sus jugadores a la hora de defender. Durante la pretemporada, volvió a hacer hincapié en este aspecto, señalando que en muchas ocasiones el problema radica en la “concentración y actitud”.

El Real Madrid dejó Estados Unidos después de encajar ocho goles en cuatro partidos, lo que equivale a un promedio de dos goles encajados por noche. Solo logró mantener su portería a cero en uno de los encuentros, contra el Manchester United.

Este bajo rendimiento defensivo no ha señalado especialmente a ningún jugador, excepto al francés Ferland Mendy, quien nuevamente se encuentra lesionado. Sin embargo, esta temporada cuenta con un sustituto natural en Fran García.

Si bien es cierto que Ancelotti ha repetido que los goles encajados se deben a problemas de “concentración y actitud”, también ha agregado un componente adicional: la “colocación”.

Durante la pretemporada, Ancelotti ha insistido en el uso del sistema 4-4-2 con un centro del campo en forma de diamante. El entrenador italiano quiere apostar por este sistema y dejar atrás el clásico 4-3-3 o 4-4-2 que solía utilizar.

La salida de Karim Benzema, la consideración de que Joselu Mato no es suficiente para ser el delantero titular, la negativa a pensar en un futuro cercano con Mbappé y la sobrepoblación de centrocampistas, especialmente con la incorporación del inglés Jude Bellingham y el regreso del francés Eduardo Camavinga, han llevado a esta nueva forma de colocarse en el campo, adaptándose a las diferentes fases del partido. Esto ha llevado a Ancelotti a trabajar en la “colocación” para mejorar el rendimiento defensivo del equipo.

“Aunque podemos tener falta de acierto debido a la falta de frescura en esta etapa de la pretemporada, no es un problema. He visto muchas cosas positivas en ataque. A nivel ofensivo no hay ningún problema”, aseguró el técnico italiano.

EFE