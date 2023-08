Bancada oficialista del Congreso manifestó su solidaridad con Petro

Las bancadas del Pacto Histórico del Congreso, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, manifestaron el viernes su solidaridad y respaldo al presidente Gustavo Petro por la campaña de descrédito en su contra, en la que está involucrado su hijo.

“Nuestro respaldo irrestricto y solidaridad con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Su causa de vida ha sido la lucha contra la corrupción, las mafias, la parapolítica y la narcopolítica en todo el país y principalmente en la costa Caribe, arriesgando su vida e integridad”, señaló el Pacto Histórico en un comunicado citado por la agencia de noticias EFE.

El comunicado se da en medio del escándalo que se registra en Colombia por el presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña de Petro. La bancada oficialista critica la actuación del fiscal Mario Burgos, que lleva el caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, detenido por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento.

“En este punto del proceso penal no ha sido demostrado que haya ingresado a la campaña presidencial el dinero supuestamente recibido por Nicolás, ni mucho menos que el presidente y la gerencia nacional de la campaña participaran de la recepción y uso de dichos dineros”, refiere el texto.

Además del hijo del presidente, también fue imputada su exesposa Daysuris Vásquez, a quien le imputaron lavado de activos y violación de datos personales.

Por esta razón, el Pacto Histórico solicitó al fiscal que lleva el caso “limitarse a expresar lo estrictamente probado en el proceso y abstenerse de asegurar que existe relación jurídicamente vinculante entre la campaña y los dineros recibidos por el señor Nicolás Petro Burgos, hasta que lo pruebe en estrados judiciales”.

“Pretender acabar el mandato presidencial, desconociendo la voluntad popular y resultado de intereses políticos, sería un golpe grave a la democracia, la justicia y a la estabilidad institucional, al que nos opondremos junto a la mayoría de la sociedad”, agregaron las bancadas.

Por otra parte, un juez colombiano ordenó el viernes que Nicolás Petro Burgos y su exesposa respondan en libertad, pero con restricciones, al proceso judicial en su contra por presunto lavado de activos y otros delitos.

“Se accede a la medida de aseguramiento pero no privativa de la libertad”, dijo el juez de control de garantías de Bogotá, quien dispuso que la pareja no podrá salir del país ni tampoco de la ciudad de Barranquilla, donde se produjo su captura, según cita TeleSur.

La decisión del juez se conoció luego de que la Fiscalía expusiera las pruebas en contra de ambos y las consideraciones que llevaron a su captura y vinculación formal a un proceso penal.

Con respecto al caso, el presidente Petro reafirmó su disposición de colaborar y aseveró que “no presionaré como presidente a la justicia”. Además, recalcó que la campaña “no recibió dinero alguno de carácter ilícito”.

“Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos. Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados. La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigaran a mi hijo. Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos”, escribió Petro en la red social X (antiguo Twitter).