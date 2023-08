Petro: declaraciones de la Fiscalía no son ciertas

“NO SOY URIBE, NO SOY SANTOS, NI DUQUE, VENIMOS DE ALGO DIFERENTE”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que las declaraciones de la Fiscalía General de la Nación sobre una supuesta declaración de su hijo en contra de la campaña presidencial no son verdaderas.

“Si esto (el ingreso de dinero no declarado a mi campaña) fuera cierto, este presidente tendría que renunciar hoy mismo, porque no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han estado antes. Pero nosotros venimos de algo diferente, de otra realidad, de otra sensibilidad, así que debo decirle a esa persona: no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso, y no lo dijo por una razón básica: nunca les he dicho a ninguno de mis hijos que cometan delitos, eso no ha existido”, afirmó el mandatario colombiano.

Además, agregó que “mis hijos han sido libres. Se equivocarán, como cualquier ser humano; seguirán caminos diferentes a los míos”, agregó Petro, quien aprovechó para recordar cuando, a los 24 años, estuvo en prisión. “No existía la Fiscalía, fui juzgado por un general de la República”. Relató que fue trasladado de cárcel en cárcel durante un año y medio. “El general que me arrestó hoy está condenado, y el arrestado hoy es presidente. Así es como se mueve la vida”.

Imparcialidad. Petro solicitó este viernes que la justicia se aplique “de manera imparcial” en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en su campaña.

Ante esto, expresó a través de un comunicado en X que “nadie puede estar por encima de la ley”. Demandó que la justicia sea aplicada “de manera imparcial, con el debido proceso y las garantías constitucionales”.