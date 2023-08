Valencia arroja resultados contundentes

La emoción de las carreras de caballos se vivió en Valencia con una jornada llena de emociones. A continuación, les presentamos los resultados de cada carrera:

En la primera carrera, exclusiva para jinetes de Valencia, el ejemplar General Soldier, montado por L. D. Avila, se llevó la victoria con un tiempo de 75”1. En segundo lugar quedó Campoleone, montado por J. Moreno, seguido de My Fighting Mate, montado por J. Valdez. La Dividendo para esta carrera fue de 272,03 para el Ganador, 40,33 para el Placé y 169,14 para el Show. No hubo aciertos en Exacta, Trifecta y Superfecta. El ejemplar Thas Iron no pudo arrancar.

En la segunda carrera, la Copa “UNIÓN DE JINETES DEL ESTADO CARABOBO”, el ejemplar New Rocket, montado por J. Lugo, se llevó la victoria con un tiempo de 73”2. Cassiusclay, montado por F. Quevedo, quedó en segundo lugar, seguido de Ayacucho, montado por J. Moreno. La Dividendo para esta carrera fue de 22,00 para el Ganador y 80,78 para la Exacta. No hubo aciertos en Trifecta.

En la tercera carrera, la primera válida, el ejemplar King Anthony, montado por L. D. Avila, se llevó la victoria con un tiempo de 82”4. Sakuraba, montado por E. Henríquez, quedó en segundo lugar, seguido de El Gran Yayo, montado por J. P. Chacón. La Dividendo para esta carrera fue de 316,98 para el Ganador, 40,81 para el Placé y 64,7 para el Show. La Exacta tuvo un dividendo de 633,16. No hubo aciertos en Trifecta y Superfecta.

En la cuarta carrera, la segunda válida, el ejemplar American White, montado por Ale. Briceño, se llevó la victoria con un tiempo de 75”1. Valen Time, montado por F. Quevedo, quedó en segundo lugar, seguido de ElDije, montado por I. Aguilar. La Dividendo para esta carrera fue de 71,31 para el Ganador, 80,24 para el Placé y 32,41 para el Show. La Exacta tuvo un dividendo de 278,45. No hubo aciertos en Trifecta, Superfecta y Doble Perfecta.

En la quinta carrera, la tercera válida, exclusiva para jinetes de Valencia, el ejemplar Mr Bolinge, montado por Omer Martínez, se llevó la victoria con un tiempo de 70. Huracán Diego, montado por J. C. Arguello, quedó en segundo lugar, seguido de Travieso, montado por Os. Martínez. La Dividendo para esta carrera fue de 28,41 para el Ganador, 30,66 para el Placé y 74,69 para el Show. La Exacta tuvo un dividendo de 86,33. No hubo aciertos en Trifecta y Superfecta.

En la sexta carrera, la cuarta válida, el ejemplar Mr Julito, montado por Y. León, se llevó la victoria con un tiempo de 68”3. Balbi Chrome, montado por Omer Martínez, quedó en segundo lugar, seguido de The Minners Boss, montado por J. Lugo. La Dividendo para esta carrera fue de 977,84 para el Ganador, 234,88 para el Placé y 39,03 para el Show. La Exacta tuvo un dividendo de 4.026,03. No hubo aciertos en Trifecta y Superfecta.

En la séptima carrera, la quinta válida, el ejemplar Pintada, montado por J. Lugo, se llevó la victoria con un tiempo de 75”1. Diosa Queen, montado por J. Moncada, quedó en segundo lugar, seguido de Graciela Forever, montado por H. Medina. La Dividendo para esta carrera fue de 41,21 para el Ganador, 30,72 para el Placé y 487,53 para el Show. La Exacta tuvo un dividendo de 678,91. No hubo aciertos en Trifecta.

En la octava carrera, la sexta válida, el ejemplar Money Bella, montado por D. Acosta, se llevó la victoria con un tiempo de 72. Conchita Dancer, montado por L. D. Avila, quedó en segundo lugar, seguido de Que Miranda, montado por I. Aguilar. La Dividendo para esta carrera fue de 65,31 para el Ganador, 51,22 para el Placé y 215,98 para el Show. La Exacta tuvo un dividendo de 851,69. No hubo aciertos en Trifecta, Superfecta y Doble Perfecta.

El monto del 5 y 6 Nacional fue de Bs. 981,916,00.

En cuanto a los dividendos, hubo 2 cuadros con 6 aciertos que se llevaron Bs. 265.117,59 cada uno y 182 cuadros con 5 aciertos que se llevaron Bs. 755,32 cada uno.

¡Una jornada emocionante llena de adrenalina en las carreras de caballos de Valencia!