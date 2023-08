Arrestan por secuestro de menores a inversionista de «Sound of Freedom». Uno de los inversionistas de la película «Sound of Freedom» habría sido arrestado por «secuestro de menores»

El hombre identificado como Fabian Marta, de 51 años de edad, habría mantenido en cautiverio a un adolescente de 14 años sin el consentimiento de sus padres. Así le aseguró la policía de San Luis, Missouri, al medio estadounidense, Newsweek.

El ahora detenido presumía desde sus redes sociales de ser una de las personas que “rescató” la película e incluso pedía a sus seguidores buscarlo en los créditos como “Fabian Marta and Family”.

Arrestan por secuestro de menores a inversionista de «Sound of Freedom»

La detención estuvo a cargo del Departamento de Policía Metropolitana de San Luis, acusado de secuestro en primer grado.

Según Newsweek, la próxima cita de Fabian Marta en la corte sería el próximo 28 de agosto. No obstante, en los registros judiciales aún no incluyen a un asesor legal en el caso. Por los momentos no hay más detalles sobre este caso.

Desde luego, la noticia sorprende porque ‌Sound of Freedom trata sobre una red de tráfico de menores. De acuerdo a la información del diario británico Daily Mail, Marta se encuentra entre los miles de personas que abrieron su cartera para financiar la realización de la película. El acusado, gracias a su posición económica, habría hecho una donación considerable.

Leer también. Incendio en Coro deja dos personas graves y más de 30 con afectaciones respiratorias

En redes sociales el activista Jim Stewertson acusó directamente a Fabian Marta, de organizar fiestas llamadas “Sugar Daddy / Sugar Baby”. En ellas se promovía la pedofilia, para poder financiar la película.

La película de Sound of Freedom se estrenó en cines en Estados Unidos el pasado 4 de julio.

Texto de: caraotadigital