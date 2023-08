Resultados de La Rinconada: Informe de una Jornada de Éxito

“1a. Carrera – 1.300 metros – 78″1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 St. Pierre (7) 53 Y. González 25,33

2 The Show (1) 53 R. Capriles

3 Vinanduh (8) 52 Yam. González

4 Jolgorio (2) 51 J.A. Rivero

5 Mateo Of Boston (3) 54 J.G.Hernández

Div: G. 25,33 . Placé: 22,50 y 46,97. Exacta: 120,97. Trifecta: 98,28. Superfecta: 267,54.

2a. Carrera – 1.200 metros – 73″4 Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Royalty (5) 50 J.A. Rivero 90,52

2 El Gran Rocky (4) 52 Y.González

3 Oni David (6) 54 A. Chirinos

4 The Matador (8) 52 Yam. González

5 El Gran Solinero (10) 51 H. Medina

Div: G. 90,52 . Placé: 34,21 y 28,19. Exacta: 202,76. Trifecta: 3.441,90.- Superfecta: No hubo.

Retirada: Quincy (3)

3a. Carrera – 1.200 metros – 69″4

Clásico Simón Rodríguez

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Fast Sensations (4) 54 J. Lugo 28,88

2 Benedetta (1) 53 R. Capriles

3 Clara Del Vale (3) 53 J. Aray

4 Nébula (2) 53 J.A. Rivero

Div: G. 28,88. Exacta: 39,38.

4a. Carrera – 1.200 metros – 71″3

Clásico My Own Business

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 The Judge (7) 54 R. Capriles 27,81

2 Bombazo (1) 54 J. Aray

3 Forzesco (5) 53 J. Lugo

4 Vermelho (4) 54 M. Ibarra

5 Alcaraz (6) 53 L. Mejías

Div: G. 27,81. Placé: 23,34 y 50,93. Exacta: 113,07. Trifecta: 366,59. Superfecta: 855,90.

5a. Carrera (1a 5y6) – 1.200 mts – 72″1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Bahía de Pericantar (7) 51 L. Sangronis 143,38

2 Lombardia (1) 54 J. Lugo

3 La De Nino (4) 53 F. Quevedo

4 Miss Buena Vista (8) 53 H. Medina

5 Quality Princess (9) 54 J. Lugo Jr.

Div: G. 143,38. Place: 38,81 y 23,21. Exacta: 371,69. Trifecta: 660,34. Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: 948,92.

6a. Carrera (2a 5y6) – 1.200 mts – 71″2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 WillieHorton (2) 53 F.Quevedo 47,93

2 Sun Classic (1) 52 Yam. González

3 Maximus Fortune (3) 53 M. Ibarra

4 Papá Suu (8) 53 J. Herrera

5 Tank Abbott (10) 53 A. Chirinops

Div: G. 47,93. Placé: 41,05 y 27,60. Exacta: 156,43. Trifecta: 967,04. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 377,37. Doble Perfecta: No hubo aciertos. Retirado: Valientes Team (4).

7a. Carrera (3a 5y6) – 1.500 mts – 91″3

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Oporto (1) 53 A.Chirinos 927,67

2 My Father Antonio (3) 55 E.Betancourt

3 Black Cinamon () 52 J. Moncada

4 Baby José (9) 53 J.G.Hernández

5 Extremo (10) 54 H. Medina

Div: G. 927,67. Placé: 170,09 y 26,29. Exacta: 6.020,86. Trifecta y Superfecta: Sin aciertos.

8a. Carrera (4a 5y6) – 1.200 mts – 72″4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 StrengthJerusalema (5) 55 R. Capriles 42,28

2 Fior De Lino (4) 53 H.Medina

3 Queen Tita (3) 50 J. Moncada

4 Queen Mother (2) 50 D. Acosta

5 Srta Emiliana (6) 53 K. Perfecto

Div: G. 42,28. Placé: 22,90 y 25,52. Exacta: 86,05. Trifecta: 456,38. Superfecta: Sin aciertos.

9a. Carrera (5a 5y6) – 1.600 mts – 94″4

Clásico Guardia Nacional

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 El De Froix (2) 56 F. Quevedo 34,43

2 Persecuted (4) 54 J.G. Hernández

3 Growing Nel (8) 53 E. Betancourt

4 Master Shot (3) 53 M.Rodríguez

5 Impressive Pluvius (6) 53 H.Medina

Div: G. 34,43. Place: 28,02 y 93,48. Exacta: 259,69. Trifecta: 816,68. Superfecta: Sin aciertos.

10a. Carrera (6a 5y6) – 1.200 mts – 72″3

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Bitcoin (5) 50 L. Sangronis 189,72

2 Eme Eme (3) 54 J. Herrera

3 Toscán (7) 51 H. Medina

4 Scritore (2) 50 D.Acosta

5 King Bulbs (11) 53 M. Rodríguez

Div: G. 189,72. Placé: 49,21 y 56,74. Exacta: 2.494,90. Trifecta: 4.058,28. Superfecta: 4.330,04. Triple Apuesta: 684,89. Pool de 4: 76.527,67. Doble Perfecta: No hubo. Loto: 316,83.

Monto 5 y 6: Bs. 11.566.444

16 cuadros con 6: Bs. 390.367,76

675 cuadros con 5: Bs. 2.398,97

