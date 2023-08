Alina Lozano anunció que se separó de su novio 30 años menor

Alina Lozano anuncia el fin de su relación con Jim Velásquez debido a la falta de honestidad, según informa People en Español. La actriz colombiana también mencionó la presión mediática como motivo de la ruptura.

“Estoy muy afectada, cuando llegué a casa, todos los sentimientos me abrumaron. Esta relación comenzó públicamente y termina públicamente, amigos”, dijo Lozano a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, según el mencionado sitio.

La actriz, quien interpretó a Doña Nidia en la telenovela “Pedro el escamoso”, se comprometió a principios de junio con el también actor. Desde el principio, la pareja fue el centro de atención debido a la diferencia de edad: ella tiene 54 años y él solo 24.

Cabe recordar que después de más de un año de relación, el pasado mes de mayo, Lozano y Velásquez compartieron detalles de su romance en el programa colombiano “Bravísimo”. En medio de la transmisión, el joven intérprete le propuso matrimonio a Lozano.

Aunque muchos afirmaron que todo entre ellos era un montaje, las declaraciones de ambos confirmaban que iban muy en serio.

Los motivos

Además de lo ya mencionado, Alina Lozano comentó que los comentarios y críticas también la afectaron mucho.

“Tuvimos momentos maravillosos, pero siento que desde que hicimos pública la relación pasaron muchas cosas”, agregó.

Asimismo, la colombiana también comentó que fue ella quien tomó la decisión de terminar y aseguró que la relación no fue por interés de Jim, como se especula en las redes sociales.

“No puedo decir que mi relación fue por interés de su parte, o como mucha gente dice que me iba a quitar la pensión. En la realidad de nuestra relación éramos profundamente felices. Soy yo quien está saliendo de la relación, se salió de control. Y si una relación, a pesar de los conflictos, no tiene una base sólida, no puede continuar”, expresó.

“En mi caso, amar no es sufrir, me detengo en el momento en que el tema no me es saludable. Se lo dije desde el principio”, detalló.

¿Infidelidad?

Además, Alina Lozano compartió que Jim le ocultó que se iba de viaje y que su exnovia estaría con él. Se enteró a través de un video.

“Lo último que sucedió me molestó enormemente, me decepcionó. Tomo en cuenta a Jim para todo, pero Jim es diferente. Ni siquiera es cuestión de celos, de repente aparece en un video con una chica con la que tuvo una aventura. Realmente no lo sabía. Aprendo mucho de los videos que me envían”, sostuvo.

La intérprete aseguró que estaba cansada de varias situaciones y que incluso Jim la llamó “tóxica”.

Visiblemente afectada, Lozano destacó que sus sentimientos hacia él son fuertes, pero está “agotada” por el “tema mediático”.

“Es una de las personas que más me ha acompañado y a quien yo he acompañado, hicimos una gran apuesta. Estoy agotada por los insultos, por el tema de los medios. Me recomendaron salir de las redes sociales, pero no lo he hecho porque ahora son mi fuente de ingresos”, explicó.

“La mujer de mi vida”

Por su parte, Velásquez se unió a la transmisión en vivo y explicó que los videos que publicó en redes sociales desencadenaron la crisis en la relación.

El artista compartió imágenes de un desfile de moda en el que participaron modelos, incluyendo a su exnovia Nicol, a quien aseguró que su presencia no fue planificada y que se encontraron de forma casual. Sin embargo, a Alina no le gustó ver lo que su amor había compartido.

El colombiano manifestó que desde el inicio del compromiso ha sentido inseguridad por parte de Alina. “Desde que le pedí matrimonio, tenía claro que quería que fuera la mujer de mi vida, pero ella ha tenido muchas dudas al respecto. Eso no se duda, el simple hecho de que exista esa duda me parece demasiado drástico”, aseguró, según destacó People en Español.