Madre de Angus Cloud aseguró que su hijo tenía ganas de vivir

La madre de Angus Cloud, Lisa Cloud Mclaughlin, ha hablado sobre los últimos momentos de vida del reconocido actor. A través de su cuenta de Facebook, la madre del artista ha contado que su hijo no tenía intención de quitarse la vida.

Angus, de 25 años, fue encontrado sin vida el pasado 31 de julio en Oakland, California, Estados Unidos. Desde aquel momento surgieron dudas acerca de lo ocurrido, ya que se sabía que estaba muy afectado por el fallecimiento de su padre, que murió apenas unos días antes, según informó el portal boricua Primera Hora.

“Amigos, quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia, que en este momento se encuentra destrozada. También quiero que sepan que aunque mi hijo estaba profundamente afligido por la prematura muerte de su padre por mesotelioma (un tipo de cáncer que afecta a los tejidos que recubren a los órganos), su último día fue feliz”, escribió.

Mclaughlin compartió unas emotivas palabras sobre su hijo, asegurando que el joven tenía muchas ganas de vivir.

“Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un tiempo en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad y también de ayudar a su madre emocional y financieramente”, continuó.

Angus Cloud fue encontrado en su casa familiar de Oakland, donde estaba pasando unos días tras haber despedido a su padre en Irlanda. “Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches nos dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería por la mañana. No sé qué puso en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”, señaló.

Asimismo, la madre del actor también destacó que es posible que descubran que tuvo una sobredosis de manera accidental y trágica, “pero está muy claro que no tenía intención de dejar este mundo. Sus luchas eran reales. Dio y recibió mucho amor y apoyo. Su trabajo en ‘Euphoria’ se convirtió en una paráfrasis para su generación y abrió un diálogo sobre la compasión, la lealtad, la aceptación y el amor”.

Angus Cloud era reconocido por haber participado en la serie de HBO “Euphoria”. También por su voz distintiva y grave tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que daba la impresión de que podía estar interpretándose a sí mismo en la serie. El actor se resistió a las comparaciones con su personaje Fez.

“Me molesta. Cuando la gente dice: ‘¡Debe ser tan fácil! Tienes que entrar y ser tú mismo’. Yo digo: ‘¿Por qué no vas y haces eso?’. No es tan simple. Aporté mucho al personaje. Puedes creer lo que quieras. No tiene nada que ver conmigo”, comentó el artista en una entrevista pasada con Variety.

El fallecimiento del actor también afectó a sus compañeros de la serie, entre ellos Zendaya, la protagonista. “No hay palabras suficientes para describir la infinita belleza de Angus. Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerle en esta vida, de llamarle hermano, de ver sus ojos cariñosos y amables y su brillante sonrisa, o de oír su contagiosa carcajada (sonrío ahora solo de pensarlo)”, dijo.