Stefanía Fernández dijo que quiere tener cuatro hijos

Stefanía Fernández reveló en Instagram que desea tener cuatro hijos. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la venezolana expresó su deseo de ampliar su familia.

“Cuatro. En realidad estoy feliz con mis dos nenes, pero lo que Dios quiera”, respondió Fernández a uno de sus seguidores.

En cuanto a la rutina con el recién nacido, la criolla admitió que ha sido fuerte y agotadora, y que aún se está adaptando a los cambios. “Me siento un poco triste porque no estoy al 100%. Todavía me estoy recuperando de la cesárea, pero trato de buscar momentos tranquilos con Liam”, dijo.

“A veces le hago su rutina de baño, etc. Con el pequeño estoy al 100% y bueno, la lactancia no ha fluido, pero lo tomo un día a la vez”, añadió.

En relación a la lactancia, reveló: “Por segunda vez he llorado, me he frustrado, me he sentido mal y culpable, pero sé que le doy lo mejor de mí”.

Y agregó: “La pediatra me dijo que él va bien con la fórmula y lo poco que pueda darle de pecho. Por mi salud mental, daré pecho lo que pueda y lo que me permita la dinámica con un niño de dos años en casa”.

Uno de sus seguidores también le preguntó cómo se estaba comportando Liam con el bebé y si estaba celoso.

“Liam me tiene realmente sorprendida. Ama con locura a su hermano. Lo abraza, le da besos. Si me levanto antes y salgo de la habitación, le pregunta a papá por su hermanito y cuando Enzo llora, Liam le dice ‘no llores, no llores’. Realmente le agradezco a Dios”, señaló Stefanía Fernández.

La Miss Venezuela 2008 destacó que la experiencia con su segundo hijo ha sido diferente a la anterior.

“Totalmente diferente. Cada uno con su historia, cada cesárea diferente y cada bebé con una personalidad distinta. Ambas experiencias increíbles y con mucho aprendizaje”, respondió orgullosa.

Para la merideña de 32 años, era fundamental contar con una red de apoyo desde meses antes del nacimiento. “Así que sí, contamos con ayuda durante el día con Liam y con cosas de la casa. ¡Gracias a Dios! Mi hermana está por venir si Dios lo permite”.

Otra de las inquietudes de las seguidoras fue el uso de las fajas. “Me puse una durante ocho días que dan en la clínica. Si es o no necesario, tu doctor te dirá qué es lo mejor para tu caso”, recomendó.

Sobre la recuperación, la Miss Venezuela 2008 y Miss Universo 2009 destacó que la siente más lenta y más dolorosa. “Toca tener paciencia”, acotó.

En cuanto a cómo divide su tiempo entre el trabajo y los bebés, Stefanía Fernández comentó que la mayoría de sus reuniones son en línea. “Así trabajo desde la pandemia con mi marca. En varias ocasiones estoy en las reuniones con el bebé y el equipo entiende cuando llora o hace algún ruido, o cuando Liam entra a mi oficina preguntando algo”, dijo.