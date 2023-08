Belinda firma con Warner Music y promete sencillo

La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda ha firmado con la discográfica Warner Music, lo que representa su regreso inminente a la música. Durante años, Belinda prefirió actuar y lanzar algunos sencillos esporádicos antes que dedicarse por completo al estudio de grabación. Según EFE, la cantante ha recuperado la fe en sí misma y regresará con un “cambio radical” en su carrera.

Nacida en Madrid pero residente en México desde niña, Belinda lanzará su primer sencillo con esta compañía internacional antes de que termine el 2023. Este sencillo será un adelanto de un álbum que estará acompañado de una “docuserie”, según cuenta con entusiasmo.

“Ha pasado más de 10 años desde la última vez que tomé una decisión tan importante”, dijo la artista treintañera. La firma con Warner Music tuvo lugar el pasado lunes 7 de agosto en Miami.

Belinda Peregrín no quiere recordar cuándo fue la salida de su último disco. Solo piensa que llegó a creer que estaba “maldita” porque se vio afectada por todas las fusiones y cambios en el mundo de las discográficas. Atribuye a esto que le resultara “muy difícil” continuar.

“Quedé muy traumatizada y frustrada. Dejé de creer en mí durante mucho tiempo”, afirmó Belinda, quien ahora se ha recuperado y tiene ganas de ayudar a otros a salir de esa situación.

“De repente, comencé a sacar música con otros artistas y me di cuenta de que solo se trataba de volver a creer en mí misma. De volver a confiar en que yo puedo”, señaló.

“Mi mensaje es que nunca es tarde para cumplir tus sueños, para volver a empezar, para creer en ti. Creo que eso es lo que me está pasando ahora. Estoy muy emocionada, con muchas ganas de que hoy es el momento, no es mañana, no es pasado”.

Además, dijo que para ella ha sido importante contar con un equipo en Warner que respeta su visión. Esto le dará la oportunidad de hacer en la música lo que le gusta, insinuó.

El resultado de su trabajo se plasmará en discos y giras. Sin embargo, no cerrará sus proyectos en otros campos artísticos como la actuación, en la que comenzó siendo niña.

“El próximo año se estrenará una serie muy importante en Prime Time Video sobre la historia de Paco Stanley. Este era un presentador mexicano al que asesinaron y yo formo parte del proyecto”, contó.

Sobre sus inicios en el mundo de las telenovelas con “Amigos x Siempre”, afirma que, por un lado, es bueno porque maduras antes. “Cuando eres tan pequeño, no eres capaz de tomar las mejores decisiones”.

A Belinda no le gustan las etiquetas ni las clasificaciones en la música. También se considera “muy multifacética en ese aspecto”, ya que ha incursionado en diferentes géneros.

“Yo creo más en las canciones. Las canciones que realmente marquen la diferencia y hagan que la gente sienta algo. Esas son mi lema y mi bandera”, aseguró, ella misma escribe el 85% de las canciones que interpreta. A pesar de esto, no descarta colaboraciones.

A menudo sueña con una canción, pero no siempre es capaz de recordar la melodía que le llega.

“Estoy dormida y estoy soñando y de repente sale una canción y me despierto y digo, ay, no puede ser posible, no me acuerdo. Entonces grabo en mis notas de voz un poco de lo que soñé”, señala.

A veces también se inspira en “un tema” y menciona “la belleza de la tristeza”, una frase que últimamente tiene “muy presente”.

“Pienso en que la belleza de la tristeza puede ser el madurar, aunque sea triste, es hermoso, porque aprendes o tal vez terminas una relación que te pone muy triste pero te abre otras puertas”.

La tristeza es algo que ella conoce. “Cuando dejas de creer en ti, por supuesto que hay mucha tristeza, pero tiene que haber una catarsis o un momento para que haya un cambio”.

Desde la primera década del siglo XXI, Belinda ha sido una figura prominente en la música pop latina.