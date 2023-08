Enorme disputa entre vecinos: la construcción de canchas de pádel desencadena controversia en Baruta

El proyecto de construcción de un club deportivo con seis canchas de pádel en la urbanización La Alameda del municipio Baruta ha desatado una polémica entre los vecinos.

La controversia involucra al alcalde Darwin González, los concejales, los habitantes de la zona y los propietarios del club.

“Mi posición está del lado de los vecinos. No juego pádel ni tengo ningún interés económico, pero pido que se respete una propiedad privada”, dijo el burgomaestre este martes en declaraciones a Unión Radio.

El proyecto en cuestión se ha propuesto construir en un terreno en La Alameda, específicamente en una parcela que se considera un terreno verde.

Es por eso que los vecinos han protestado y sus pancartas dicen: “Sin bloque no hay vida”.

El alcalde hizo esta aclaración porque ha recibido críticas y las redes sociales han sido su principal canal de comunicación.

Ante las protestas de los vecinos, el alcalde insiste en que lo que pide es que se respeten todos los derechos de las partes involucradas.

Sin embargo, enfatiza que el terreno donde se planea construir el club “es una propiedad privada de la misma urbanizadora que desarrolla La Alameda”.

Ratificó que son “22 mil metros en los que solo se puede utilizar el 33% que corresponde a un poco más de 7.000 metros”.

Se remontó a la fecha en la que se otorgaron los permisos para construir La Alameda, que data de 1979, “cuando la Dirección General de Desarrollo Urbano del Distrito Sucre rigió la distribución de las 34 parcelas divididas en 4 conjuntos unifamiliares, 25 multifamiliares, 4 multifamiliares con comercio local y un club deportivo”.

“Pasaron los años y los vecinos tuvieron dudas de que esto fuera propiedad privada porque siempre lo vieron como un área verde”, dijo González.

Debido a un video difundido en redes sociales donde se ve al alcalde hablando sobre el tema, este ratificó que no hubo un ataque de su parte hacia los vecinos: “Si fue así, pido disculpas”.

“En el calor de esa asamblea, le dije a los vecinos que así no se puede resolver, que ellos seleccionen de 10 a 15 personas para ir al Ayuntamiento a revisar la documentación legal y formar una mesa técnica, donde elijan a los mejores especialistas en el tema, no me van a enviar a unos recién graduados, y esa fue la frase que se sacó de contexto”, contó.

Mientras tanto, el concejal Luis Aguilar denunció que desde marzo de 2023 han solicitado repetidamente “los permisos necesarios para estos terrenos” y “hasta el día de hoy no nos han llegado. Solo sabemos por boca de terceros que es un terreno privado con zonificación para un complejo deportivo”.

Mientras se resuelve este asunto, la construcción del complejo deportivo está detenida.

La idea es presentar diferentes propuestas a la urbanizadora en las que haya beneficios para las partes involucradas.