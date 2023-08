¿ESTRATEGIA ANTIVOTO? El chavismo busca controlar el CNE a su medida – VIDEO

Uno de los principales requisitos establecidos en la ley para conformar el Consejo Nacional Electoral es que los integrantes de su directiva no tengan vínculos partidistas.

No obstante, en el caso del CNE y desde hace años, esta premisa no se cumple y en el proceso que actualmente se lleva a cabo para designar a los nuevos rectores, no es distinto.

Tanto así, que según la ONG Súmate, casi la totalidad de los aspirantes tienen alguna vinculación con el oficialismo y lo que es peor, ya hay una versión que señala que, quien actualmente funge como Contralor General, Elvis Amoroso, sería el nuevo presidente del Poder Electoral.

¿Cuál es el objetivo de realizar estas maniobras? Te lo contamos junto con otras informaciones por nuestro canal de YouTube.

