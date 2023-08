Gledys Ibarra a Martin Hahn: Mentira asquerosa la que dices

Fuertes y contundentes fueron las acusaciones que realizó la actriz Gledys Ibarra contra Martin Hahn, en relación a una entrevista que ofreció el genio detrás de las exitosas telenovelas de suspenso “La viuda joven” y “Angélica pecado”.

Durante una extensa conversación con Ídolos Rotos, el escritor afirmó: “Hubo una escena en la que Marina Batista (interpretada por Ibarra) discute con Altagracia Del Toro (Astrid Carolina Herrera), que era su hermana por parte de padre. En esa escena, Altagracia la tomaba de la mano y la obligaba a arrodillarse ante ella. Esa escena no se grabó o no salió al aire. Resulta que Gledys Ibarra subió a la oficina de los escritores y nos dijo que no podía hacer esa escena porque era como humillar a su personaje de ‘Por estas calles’ (Eloína Rangel)”, haciendo referencia a la telenovela “La mujer de Judas”.

En resumen, Hahn manifestó que no sabía qué hacer y, al final, obedeció la orden de “arriba” de sacar del aire al personaje interpretado por la talentosa actriz de ojos verdes, quien muere luego de ser empujada y golpear su cabeza en una barandilla.

“No fue mi decisión. Me costó hacerlo. Incluso, dije: ‘pero yo estoy muy avanzado, no puedo sacarla’. Yo buscaba ganar tiempo para ver si todo se solucionaba. Necesitaba a esas mujeres para el final, ¿cómo justificaba que las otras la habían matado? No tenía sentido. Luché para salvar a Gledys hasta que me dijeron: ‘No te lo estamos pidiendo, te lo estamos ordenando'”, detalló el también dramaturgo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Estas declaraciones encendieron la ira de Gledys Ibarra, quien no dejó pasar la oportunidad de comentar en la publicación que resume la entrevista.

“Mientes y mintieron sin pudor si eso fue lo que dijeron para justificar mi despido, abusando de su poder. ¡Ustedes se creían todopoderosos! ¡Gracias por dejar al descubierto qué tipo de cofradía son! Mientes sin pudor”, expresó la artista venezolana.

Lejos de admitir que no se grabó ninguna escena, recriminó que se inventara una mentira para justificar una acción que consideró injusta.

“¿Yo con poses de diva? Mientes @martinhahn_1. ¡Sabes muy bien que mientes! Mientes de manera inmoral, sin inmutarte. Eso dice mucho de ti. Sabes que jamás me negué a hacer ninguna escena y mucho menos amenacé con un trato de diva. ¡Mientes de manera inmoral! Mientes. Engañaron a Granier y a quienes le dijeron eso para justificar un abuso de poder”, criticó.

“A la gente no le gusta ser descubierta cuando hacen sus trampas. @martinhahn_1, sabes que mientes. Sabes muy bien que nunca me negué a hacer ninguna escena. ¡Mientes! Hablas más de ti que de mí con esta mentira. @llabanero @martinhahn_1, mientes para justificar una acción de abuso de poder y totalmente hormonal”, continuó.

La actriz Gledys Ibarra no dejó de expresarse en redes sociales. Desde el otro lado del mundo, la famosa intérprete reiteró que Martin Hahn estaba diciendo comentarios totalmente falsos.

“¡Mientes! Sabes perfectamente que nunca me negué a hacer ninguna escena. Sabes que estás mintiendo para encubrir una decisión totalmente hormonal y abusiva”, fue otro de sus mensajes.

“Qué lástima que Martin, a quien siempre le he tenido respeto y aprecio, mienta de una forma tan inmoral. Jamás me he negado, en toda mi carrera, a hacer una escena. Si eso fue lo que le dijeron al señor Granier para justificar mi despido, agradezco que finalmente haya dejado en claro la bajeza de quienes ejecutaron esta acción para provocar mi despido. @martinhahn_1, por eso te callaron durante tanto tiempo: quedarían al descubierto tus maniobras criminales y tu abuso de poder. ¡Mentira asquerosa la que dices!”, concluyó.