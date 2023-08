IMPRESIONANTE cómo se ha devaluado el valor de las viviendas en tan solo una década

La Cámara Inmobiliaria sostiene que es buen momento para comprar inmuebles, sobre todo del mercado secundario.

“Actualmente, en el país el valor de la vivienda equivale a 20% de lo que costaba hace 10 años”.

El llamado de alerta lo hizo Aquiles Martini, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y presidente de la comisión de Infraestructura Vivienda y Hábitat de Fedecámaras.

En entrevista con Unión Radio, el directivo recordó que la persecución contra el sector comenzó entre el 2010 y 2011 y recrudeció con la administración de Nicolás Maduro.

“El que alquile una vivienda hoy, en dólares no regulados por la SUNAMI está cometiendo un acto de ilegalidad”, acotó.

Lamentó que el sector de la construcción del país se ha reducido y es casi nulo, más allá de los focos en el norte del municipio Chacao, en Caracas, para citar un ejemplo.

Por ello, recomendó que quien tenga una vivienda en este momento no la venda.

Cambios en la ley

En el mismo programa estuvo como invitado Roberto Orta, abogado y presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), quien propuso una modificación de la Ley de Arrendamientos, con la finalidad de “generar seguridad jurídica para que permita que muchas viviendas desocupadas entren al mercado”.

Explicó que la Cámara de la Construcción hizo “un estudio que refleja que con una reforma de la ley en 5 años tendríamos 250 mil viviendas más en el mercado que actualmente están desocupadas por protección”.

Destacó que casi todo el mercado de ventas se produce en el mercado secundario.

“Sigue siendo un buen momento para el que pueda comprar inmuebles. La situación de Venezuela es muy particular, los precios no tendrán más caída, sin embargo, no es buen momento para el que quiera vender”, remarcó.