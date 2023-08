Jhornan Zamora: Queda aún mucho por mejorar, según afirma

Venezuela concluyó la primera etapa de su gira premundialista, este lunes al caer 86-67 frente a la subcampeona olímpica, Francia. Aunque no pudieron ganar ninguno de sus cuatro compromisos, se marchan de Europa con buenas sensaciones.

Jhornan Zamora consideró que especialmente este último encuentro fue un “buen partido” y dejó ver las mejorías que han tenido como equipo.

“Hemos hecho un buen partido. (Francia) es un equipo que tiene un potencial de más de 100 puntos”, señaló el escolta, máximo anotador de Venezuela con 16 unidades.

“Estamos trabajando duro. Nos enfrentamos a rivales que estarán en el top3 o top5 del Mundial. Tenemos que ser conscientes de lo que somos, de dónde venimos”, sostuvo.

Venezuela viajará ahora a Melbourne, Australia, para completar la segunda etapa de su preparación, la cual contempla otros tres amistosos, todos en el Rod Laver Arena.

Jhornan Zamora está convencido de que el combinado nacional seguirá mejorando y afinando detalles para su debut mundialista, el 26 de agosto ante Eslovenia. A su juicio aun no están al 100%.

“Nos queda mucho por mejorar… Estamos a un 60/70%, probando cosas y preparándonos para el día 26 en Okinawa”, concluyó el experimentado jugador.

Próximos amistoso de Venezuela:

– 14 de agosto vs Australia

– 16 de agosto vs Sudán del Sur

– 17 de agosto vs Brasil