Mirla Castellanos sobre aniversario artístico: “Aquí seguimos”

Mirla Castellanos celebró con orgullo 63 años de carrera artística. La cantante venezolana también quiso celebrar a lo grande con su nuevo tema: “Me da igual”, lanzado hace tres días.

“Nunca imaginé que aquella joven que soñaba y sigue soñando llegaría a cumplir 63 años cantando. Es increíble las anécdotas, recuerdos, grabaciones, presentaciones de TV y en vivo, viajes, giras, entrevistas, vestuario y gente que he conocido”, comenzó escribiendo “La Primerísima” en una publicación en su cuenta de Instagram.

La artista, de 82 años, está más activa que nunca y es una de las figuras artísticas más emblemáticas de Venezuela.

“Estoy agradecida y contenta. Quiero decir gracias, gracias, gracias a todos. Todos los que de alguna manera han tenido que ver conmigo en estos 63 años. Estoy agradecida y contenta. Aquí seguimos”, continuó Mirla Castellanos en la publicación.

La cantante también agradeció por ser bautizada como “La Primerísima”, “es un honor, un reto, un respeto y mucho esfuerzo con compromiso”. Cabe destacar que su bautizo artístico fue de la mano de Luis Guillermo González y Ricardo Tirado, y se popularizó en el programa del recordado animador Renny Ottolina.

La intérprete de “Maldito amor” agradeció a sus fans por su apoyo y cariño. “De corazón GRACIAS a ustedes. A ti que estás leyendo esto. Mi cariño inmenso. Son hoy 63 años de música, éxitos y de ser ‘La Primerisima'”, concluyó en su mensaje.

Previo al aniversario, Mirla Castellanos estrenó un nuevo tema. En esta oportunidad, se aventuró con el género bachata, con un tema escrito y producido por William Luque. El video fue grabado en Madrid, España.

“Hoy 5 de agosto con mis 82 años de vida y 63 de carrera artística estreno canción y video. La vida me permite continuar en este barco, remando y bendecida de hacer lo que me gusta. Un talento que Dios me premió y yo agradezco inmensamente”, escribió la cantante en su Instagram.

A solo horas de su estreno, “Me da igual” lleva más de 2 mil visualizaciones en YouTube. El clip cuenta con la participación especial de Francisco León y los hermanos Julio y Jorge Matamoros. La dirección de fotografía y cámara estuvo a cargo de Néstor Kiki Villalobos.

“Me da igual lo que vayan diciendo. Me da igual si me tocas y ves cómo me enciendo. Me da igual, me da igual las miradas de asedio. Me da igual porque me amas sin complejos ni miedos”, dice parte de la melodía.

“Me da igual los años que hay de más. Me da igual si te enseño o te dejo copiar. Me da igual lo que haya que ocultar. Me da igual lo que encuentren si estás, me da igual”, continúa la letra.