Movistar vuelve a ajustar los precios de sus planes de navegación y extradatos

Movistar Ajusta los Precios de sus Planes de Navegación y Extradata

La reconocida compañía de telefonía celular, Movistar, ha realizado un nuevo ajuste en los precios de sus planes de navegación y extradatos correspondientes al mes de agosto de 2023. Estos cambios han generado diversas reacciones entre los usuarios.

Según información publicada por el Canal Patria Digital en la plataforma de mensajería Telegram, el plan Movistar de 4 GB tiene un precio de Bs. 88,45 o US$ 2,85 al mes, tomando en cuenta el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Por su parte, el plan Movistar Plus de 10 GB tiene un costo de Bs. 221,28 o US$ 7,14 mensuales, mientras que el plan Movistar Plus de 25 GB tiene un valor de Bs. 381,52 o US$ 12,31.

En cuanto a los planes de telefonía fija, el plan Movistar Hogar con todos 300 se ubicó en Bs. 103,53 o US$ 3,34. Por otro lado, el plan Movistar Full de 2.3 GB experimentó un aumento en su precio mensual, llegando a Bs. 33,64 o US$ 1,08.

En relación a los precios de extradatos ofrecidos por Movistar, se ha conocido que el plan de 1 GB tiene un valor de Bs. 46,69 o US$ 1,50 al mes. Por su parte, el plan de 2 GB se ubica en Bs. 93,38 o US$ 3,01, mientras que el plan de 4 GB tiene un costo de Bs. 186,61 o US$ 6,02.

Esta noticia ha generado gran atención entre los usuarios de Movistar, quienes están evaluando los cambios y ajustes que deberán realizar en sus planes de navegación y uso de datos. Movistar continúa siendo una de las principales empresas de telefonía celular en el país, y estos ajustes en los precios son una estrategia para adaptarse a las necesidades del mercado y mantener su competitividad.

Fuente: Noticia al Día