Cantante James Lakay aboga porque no haya más racismo

En las redes sociales se ha vuelto viral un video en el que el cantautor de reggae James Lakay denunció la discriminación que sufrió en el restaurante Críafama, ubicado en Altamira.

Lakay relató cómo sucedieron los hechos: un amigo que estaba en el lugar lo llamó para que fuera hasta allí y James le dijo que estaba vestido con shorts y una camiseta sin mangas, a lo que su amigo respondió que no había problema porque él también estaba vestido de manera similar.

Una vez dentro del restaurante, no hubo problemas hasta que James salió a fumar con uno de sus amigos y notó un comportamiento extraño entre el dueño del lugar y el gerente. Al regresar a la mesa, sus otros amigos estaban alterados porque les habían exigido que solo él se retirara por no cumplir con el “código de vestimenta”.

Lakay señala que a nadie más con una vestimenta similar se le pidió que se marchara, solo a él, por lo que se cuestiona si fue por el código de vestimenta o por el color de su piel.

El cantautor de reggae lamenta lo sucedido y asegura que no hizo el video de denuncia de manera irresponsable, ya que su intención no es victimizarse. “No fue algo planeado como intentó hacer ver la cuenta de Alberto News en Twitter. No tengo ningún complejo ni pretendo ser víctima. La discriminación siempre ha existido, simplemente en este caso fue demasiado evidente por parte del restaurante. No fue por la vestimenta. Si no me hubiera sentido agraviado, no habría denunciado la situación”, expresó.

Ante esto, James recalca que aquellos que discriminan carecen de empatía hacia la humanidad y solo sienten superioridad.

El Ministerio Público ha abierto una investigación para esclarecer el caso de discriminación racial contra James Lakay. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó a través de la red social X que se ha designado a la Fiscalía 61 Nacional con competencia Contra Crímenes de Odio para investigar y sancionar los actos irregulares ocurridos en el restaurante donde presuntamente se cometieron actos de discriminación contra el cantautor debido a su color de piel. Justicia”, escribió.

Cabe destacar que James Lakay es considerado uno de los exponentes más influyentes del reggae venezolano. En su trayectoria de más de 17 años, se destaca como uno de los fundadores de la banda de reggae, ragamuffin y hip hop Nou Vin Lakay en Caricuao, y ha trabajado con productores como Capleton, Sizzla, Alborosie, el clan Marley, Jah David (Zion I Kings) y Junior Kelly.