Festividades de la Virgen del Valle serán en honor a los migrantes

Este año las festividades de la Virgen del Valle estarán dedicadas a los migrantes y el lema será «María, amor sin fronteras».

Este eslogan se fijó en honor a los miles de devotos esparcidos por el mundo.

El párroco Emmanuel González señaló que este lema es una deferencia para todos los hermanos migrantes.

Además, muchos de estos devotos en diferentes latitudes, están organizados y tienen celebraciones en honor a la Patrona de Oriente.

Este año la misa de la bajada la oficiará el obispo de Carúpano, Jaime Villarroel, mientras que la del 8 septiembre el obispo de Margarita, Fernando Castro.

Asimismo, dijo que el 7 de septiembre se realizará el santo rosario y en la noche la procesión del traslado de la Virgen del Valle hacia el Campo Eucarístico. La madrugada del 8 de septiembre se realizarán misas a las 12 am, 2:30 am y 5 am. Mientras que la misa central de las festividades de la Virgen del Valle será nuevamente a las 8 am, para minimizar el impacto del calor.

Ese mismo día, a las 4 de la tarde, la procesión será alrededor de la plaza Mariño y culminará con un rosario en la explanada. Durante el mes de septiembre las parroquias visitarán El Valle durante las tardes.

Registro especial para las festividades de la Virgen del Valle

Desde el año pasado, la junta organizadora de las festividades de la Virgen del Valle organizan la asistencia de los devotos a las secciones donde habrá sillas.

Este año a través del enlace https://registro2023.basilicadelvalle.com/ podrán registrarse, para apartar sus puestos.

El padre Emmanuel González destacó que el registro cerrará en función a la disponibilidad de asientos.

Aun así, si durante la misa hay puestos disponibles, se le dará a acceso a los fieles que lo soliciten.

¿Se sentirá la ausencia de Cecilita Mata?

El párroco aseguró que nadie reemplazará la labor que hacía la señorita Cecilita Mata, quien fuera camarera de la madre marinera por 30 años, pero su equipo se dedicará a atender a la virgen.

Explicó que este grupo de personas prefiere mantenerse en el anonimato, pero pronto las presentarán.

Agregó que ya han recibido varios vestidos, pero está abierta la recepción hasta el 20 de agosto, por lo que no se decide todavía cuáles serán los cuatro que usará este año.

En 2022 se registraron 100 mil personas visitando el Valle del Espíritu Santo el 8 de septiembre, por lo que se estima que este año el número se multiplique dado que la festividad central será fin de semana.