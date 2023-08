Iniesta: “El proyecto del Emirates Club me fascina”

Después de la salida de Andrés Iniesta del FC Barcelona en 2018, el mediocampista ha hecho carrera en el fútbol asiático y ahora enfrentará un nuevo desafío profesional al vestir los colores del Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos.

El mediocampista fue presentado este miércoles por su nuevo club. Iniesta viene de jugar en el Vissel Kobe de Japón.

“El proyecto que me han transmitido me ha encantado y me gustaría aportar con mi experiencia y conocimientos para hacer crecer al equipo”, declaró Iniesta en su presentación.

“Yo estoy muy feliz de seguir haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol”, indicó el español.

El campeón del mundo en 2010 tuvo ofertas de distintas ligas del mundo, como la de Arabia Saudita y la MLS.

“Aquí en el Emirates Club sentí que querían que estuviese, vi mucha confianza del presidente y del club, no solo a nivel futbolístico sino en todos los sentidos, y eso ha sido fundamental”, sostuvo Iniesta.

El jugador de 39 años destacó el papel de su familia para cambiar de rumbo a los Emiratos Árabes Unidos.

“Para mí y mi familia es un nuevo desafío. Vengo con toda la ilusión del mundo, igual que cuando estuve en Barcelona o cuando fui a Japón. Tengo ilusión por seguir disfrutando del fútbol”, finalizó.