Raúl González dio detalles de la estafa de la que fue víctima

Raúl González confesó haber sido víctima de un fraude, según informó People En Español. El presentador venezolano también denunció que su nombre ha sido utilizado para cometer estafas.

“La gente comenzó a escribirme diciéndome ‘me estafaste, no me llegaron las gomitas, no me llegaron las pastillas’, y yo me pregunté ‘¿qué es esto si yo no vendo eso?'” relató González en un reportaje sobre las estafas en redes sociales del programa de Univisión “Despierta América”.

Acción legal

El conductor, que también forma parte del equipo de “Despierta América”, mencionó que no tomará acciones legales porque las medidas para resolver este tipo de situaciones aún no son efectivas y muchas personas terminan perdiendo tiempo y dinero.

“Ningún tipo de acción legal. Las redes sociales que permiten la publicidad de estos productos falsos, hasta donde sé, no hacen absolutamente nada. Conozco a personas que han perdido cientos de miles de dólares en demandas”, agregó.

Ropa, productos de belleza, y especialmente productos médicos o suplementos, son los más atractivos para estos fraudes.

Más confesiones

Dejando de lado lo económico, Raúl González también reveló ciertos detalles de su vida personal recientemente. Entre otras cosas, el animador confesó que ha sido infiel.

“Me he sido infiel a mí mismo. Cuando he dejado de ser yo en esencia para complacer a alguien. Cuando he dejado de creer en mis convicciones y mis valores por lo que opinen los demás o por quedar bien con alguien”, afirmó.

González reconoció que ha reflexionado y ha aprendido a decir “no”. “Creo que esa es la infidelidad más grande, y cuando hicimos un segmento hace unas semanas sobre a quién le pedirías perdón, me pedí perdón a mí mismo por eso, porque uno no puede dejar de ser uno mismo. No, la vida es una y hay que vivirla tal como es”, enfatizó el también empresario, quien utiliza sus redes sociales para motivar a través de sus mensajes.