Si no contaba mi historia iba a quedar en deuda

Gloria Trevi está a punto de estrenar su bioserie “Ellas soy yo”, con la cual pretende transmitir un mensaje de superación sobre su historia, destacó el portal mexicano El Universal. El medio señaló que la producción llega a 18 años de haber recuperado su libertad.

“Mi vida ha sido muchas en una sola. Hablar de mi historia en este momento en el que me va muy bien en España, en mis conciertos en México, en los cuales puedo llenar arenas y auditorios nacionales con récords, es lo que me da esperanza. Me hace decir: ‘puedo estar en una situación difícil, pero puedo levantar la cabeza y seguir adelante, y puedo encontrar un amor verdadero, un amor bonito’, porque no solo se trata de lo profesional, también es personal. Es una parte importante del mensaje de la serie”, dijo en una entrevista con el mencionado sitio.

“Ellas soy yo” presentará la historia de Gloria de los Ángeles Treviño Ruíz, una joven de quince años que viaja desde Monterrey a la Ciudad de México para participar en un concurso que busca encontrar a la doble de una famosa actriz juvenil.

La bioserie debutará este viernes 11 de agosto en la plataforma ViX. La historia está protagonizada por la venezolana Scarlet Gruber, así como por Ingrid Martz, Lessy Hernández, Regina Villaverde y Jorge Poza, entre otras figuras.

La serie, que consta de 50 capítulos y fue creada por Carla Estrada, abordará la infancia, adolescencia y éxito de Trevi, tocando también algunos de los momentos más complicados de su vida. Aunque se desconoce en qué periodo terminará, se sabe que también se tratará su relación con su exmanager y amante Sergio Andrade.

En la presentación de la producción, la artista también habló sobre la relación de su familia e hijos con la bioserie.

“Uno de ellos me preguntó: ‘¿quieres que la vea, mamá?’. No sé, como tú quieras, pero te advierto que es muy fuerte y tampoco quiero que te enfades con nadie que me haya lastimado. Prefiero que te enfoques en las personas que me quieren. Si quieres ver un capítulo o toda la serie, hazlo y cualquier duda que tengas me la preguntas, no pasa nada”, detalló.

Cabe recordar que Gloria Trevi fue acusada de rapto, violación y corrupción de menores. En el año 2000, fue detenida y encarcelada en Brasil junto con el productor Sergio Andrade y María Raquenel Portillo. Después de ser extraditada a México y pasar varios años tras las rejas, logró salir en libertad.

“Al principio no quería ni hablar del pasado porque estaba saliendo de la situación y no quería saber nada sobre jueces, abogados o cualquier cosa. Necesitaba ponerme a trabajar, era madre soltera, tenía un bebé de dos años que me necesitaba y una familia con deudas. Por eso evitaba mirar hacia atrás, todo era hacia adelante. Pero ahora dije: es el momento”, manifestó.

Asimismo, Gloria Trevi destacó que la serie no sigue un orden cronológico y que cada personaje no corresponde a una sola persona de la vida real.

“Para proteger a las víctimas de ese individuo, hemos fusionado muchos personajes, son tres en uno. Siempre son anécdotas que me han provocado situaciones emocionales, sentimentales y físicas, por eso están ahí. Pero fuera de eso, estoy tratando de no perjudicar a nadie y no necesito hacerlo. Si alguien sale ahí, es porque se lo ha buscado”, aclaró.