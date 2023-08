Argentina afina detalles para la celebración de las PASO este domingo

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tendrán lugar este domingo en Argentina cuando se elegirán los precandidatos que competirán en los comicios generales del próximo 22 de octubre.

Los candidatos se encuentran en la etapa final de la campaña de las PASO, donde promueven sus propuestas y plataformas a través de actos y recorridos. Los partidos presentarán 27 fórmulas y resolverán sus internas para definir a los nombres que competirán en las elecciones generales.

Este domingo 13 de agosto, competirán las fórmulas de Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Hacemos por Nuestro País, Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U).

Los electores argentinos podrán elegir entre las fórmulas de Unión por la Patria, conformada por la Lista Celeste y Blanca de Sergio Massa – Agustín Rossi; la Lista Justa y Soberana, de Juan Grabois – Paula Abal Medina; la Lista El Cambio de Nuestras Vidas, de Horacio Rodríguez Larreta – Gerardo Morales y la Lista La Fuerza del Cambio, de Patricia Bullrich – Luis Petri, entre otras organizaciones políticas.

Este proceso determinará las propuestas para presidente y vicepresidente de la República, así como los cargos de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los gobernadores de 21 provincias.

En octubre próximo, se renovarán 130 diputados nacionales y 24 senadores nacionales. Además, se elegirán nuevas autoridades territoriales como legisladores provinciales, intendentes y concejales municipales.

Las PASO establecen un mínimo obligatorio de 1,5% de votos válidos para que los precandidatos de las fuerzas políticas puedan presentarse en las elecciones generales de octubre.

¿Cómo se votará en las PASO?

Las PASO son un método de selección de candidaturas para cargos públicos electivos nacionales.

Son abiertas porque la selección de las candidaturas no está reservada solo a los afiliados de los partidos, sino que se amplía a todo el electorado. Las elecciones primarias son simultáneas, en un mismo día y en el mismo acto electoral todas las agrupaciones resuelven sus precandidaturas conjuntamente para todos los cargos electivos nacionales en disputa. Son obligatorias para toda la ciudadanía habilitada para votar.

Las PASO son obligatorias para todos los electores que figuran en el padrón. También es una obligación para todos los partidos políticos elegir a sus candidatos en internas abiertas en un mismo día y en todo el país. Votan los mismos electores que en las elecciones generales.

A diferencia de las elecciones generales, cada agrupación política puede presentar tantas listas como desee para competir por el mismo cargo.

¿Qué pasa con el que no vote en las PASO?

El Código Nacional Electoral establece que “se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que no emita su voto y no se justifique ante la justicia nacional electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección respectiva”. El voto está habilitado para aquellos que tienen 16 y 17 años, y para los mayores de 70 años, si ellos no asisten a las urnas no se les impone una sanción.

Si la persona no paga la multa, queda registrada como infractora en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Esto implica que no podrán realizar trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.