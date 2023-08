Decretan Estado de Excepción por asesinato de candidato en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado un Estado de Excepción a nivel nacional por 60 días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el miércoles en Quito.

El anuncio se realizó durante un mensaje a la nación tras una reunión del Comité de Seguridad del Estado.

Durante su discurso, el presidente Lasso reafirmó que las elecciones se llevarán a cabo el 20 de agosto.

“Quiero decirles a aquellos que intentan intimidar al Estado que no retrocederemos. ¡El Estado está firme y la democracia no cederá ante la brutalidad de este asesinato! No entregaremos el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, incluso si están disfrazados de organizaciones políticas (…) Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Por el contrario, deben llevarse a cabo y la democracia debe fortalecerse”, manifestó Lasso, citado por Sputnik.

Cabe destacar que ya se había decretado un estado de excepción en Ecuador a finales de julio, por 60 días, en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el municipio de Durán, en el área metropolitana de Guayaquil.

En este sentido, Lasso señaló que el estado de excepción se decreta “para garantizar la seguridad de los ciudadanos” durante las elecciones del 20 de agosto, en las cuales más de 13 millones de ecuatorianos elegirán al nuevo presidente de la nación.

“Las Fuerzas Armadas se movilizarán en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral”, agregó Lasso.

Además del estado de excepción, el mandatario ecuatoriano también decretó tres días de luto nacional por la pérdida de Villavicencio.

En este sentido, afirmó que el atentado “es un crimen político que adquiere un carácter terrorista”.

Horas antes de dar a conocer esta información, Lasso expresó sus condolencias a la familia y aseguró que “este crimen no quedará impune”, por lo que convocó a un Gabinete de Seguridad para abordar las acciones.

“Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias a su esposa y sus hijas. Por su memoria y su lucha, les aseguro que este crimen no quedará impune. El Gabinete de Seguridad se reunirá en pocos minutos en Carondelet. He pedido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint; a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; y a las demás autoridades del Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les caerá todo el peso de la ley”, escribió en la red social X.

Seis personas han sido detenidas por el asesinato de Villavicencio.

El ministro del Interior, Juan Zapata, ha confirmado la muerte del político, quien recibió varios disparos al cierre de un acto que se llevaba a cabo en el colegio Anderson, en la capital ecuatoriana.

Durante el ataque, nueve personas resultaron heridas, incluyendo una candidata a asambleísta y dos policías.

Hasta el momento, se han detenido a seis personas involucradas en el hecho.

La banda criminal “Los Lobos” desmiente haber asesinado al candidato.

Tras el asesinato de Villavicencio, comenzó a circular por las redes sociales un video en el que aparecen hombres encapuchados y armados que se identifican como miembros de la banda criminal “Los Lobos” y se atribuyen el asesinato del candidato presidencial.

En ese video, un hombre lee un comunicado rodeado de un grupo que muestra fusiles y otras armas de guerra, y se escucha decir que el asesinato es supuestamente porque Villavicencio recibió dinero del crimen organizado para la campaña electoral y no cumplió lo prometido.

Ante este hecho, presuntos integrantes de la banda criminal desmintieron haber asesinado al candidato a la presidencia de Ecuador.

“Ecuador, no se dejen engañar. Nosotros somos el GDO (grupo de delincuencia organizada) Los Lobos, no nos tapamos las caras, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz”, dice un hombre en el video, de origen desconocido, rodeado de varios hombres vestidos de blanco.

“Dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del Gobierno o civiles y aclaramos que el video que circula en redes sociales, en el cual sale un grupo de personas con sus caras tapadas, con rifles de asalto, haciéndose pasar como miembros de nuestra organización, es totalmente falso”, señalaron.