Diosdado Cabello insta a que “la unión se mantenga siempre” ¡Y continúa en Cuba!

“Estas revoluciones son del pueblo, no de la burguesía”, declaró durante su visita al Centro Fidel Castro Ruz.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, continúa su visita en Cuba, donde calificó los resultados como “extraordinarios”.

Este jueves, Cabello estuvo en el centro Fidel Castro Ruz, donde recordó la amistad entre este y el fallecido Hugo Chávez.

“Es inevitable, nos vamos cargados de mucha fuerza, de mucha fuerza, fuerza contagiosa de amor, es un honor de verdad para nosotros (…) gracias por estos días, estas emociones”, expresó Cabello.

Destacó la satisfacción de haber compartido con miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC).

“Es un honor estar en Cuba. Les agradezco el recibimiento y les pido que la unión que existe entre Venezuela y Cuba se mantenga siempre”, ratificó.

Recalcó que “el imperialismo no ha podido con Cuba y Venezuela, porque estas revoluciones son del pueblo, no son de la burguesía, no son de la oligarquía, no son de los intereses de los grupos, son del pueblo y cuando el pueblo se siente agredido sabe cómo defenderse”.

Además, reiteró la importancia de la unidad, porque “donde llega la derecha no deja nada y acaba con todo, y lo hacen porque esa es su intención para llegar al poder”.

Asimismo, recordó sus experiencias junto a Fidel Castro y señaló: “hoy más que nunca hablar de Fidel es hablar también del comandante Hugo Chávez”.

“Por Venezuela habrá que darlo todo”, citando una frase de Fidel Castro, y concluyó: “Cuenta Venezuela con Cuba, que Cuba siempre contará con Venezuela”.

#10Ago

