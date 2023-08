Ethan Salas se posiciona como el quinto mejor prospecto

Los últimos cambios en MLB y el desarrollo de la temporada han provocado modificaciones en el ranking de los 100 Mejores Prospectos. Uno de los cambios más destacados es el ascenso del joven Ethan Salas al quinto puesto.

El receptor, de 17 años, recientemente fue reconocido como el jugador del mes en Clase A, al batear .366 con 30 hits, incluyendo siete jonrones y un par de triples. Posteriormente, fue ascendido a Clase-A Fuerte.

Los Padres de San Diego están maravillados con su talento natural para poner la bola en juego y ser agresivo en el plato. El mundo del béisbol está atento a su desarrollo y como resultado, ha escalado posiciones en el ranking, donde su compatriota Jackson Chourio sigue en segundo lugar.

El Top 10 de los mejores prospectos del béisbol está encabezado por:

1. Jackson Holliday, SS – Orioles (Tiempo estimado de llegada a MLB: 2024)

2. Jackson Chourio, OF – Cerveceros (ETA: 2024)

3. Paul Skenes, LD – Piratas (ETA: 2024)

4. Dylan Crews, OF – Nacionales (ETA: 2024)

5. Ethan Salas, C – Padres (ETA: 2026)

6. Junior Caminero, 3B/2B – Rays (ETA: 2025)

7. James Wood, OF – Nacionales (ETA: 2024)

8. Evan Carter, OF – Rangers (ETA: 2024)

9. Jackson Merrill, SS – Padres (ETA: 2024)