Francisco León agradeció por estar en video de Mirla Castellanos

A Francisco León le encantó haber participado en el video del nuevo tema de Mirla Castellanos, “Me da igual”.

“Ha sido un placer formar parte del nuevo video de La Primerísima, nuestra estrella más grande, nuestra amada Mirla Castellanos”, comenzó escribiendo León en una publicación en su cuenta de Instagram.

“He cantado en vivo con ella, he grabado videos como cantante y modelo, me he reído con sus chistes y sus bromas, he bebido alguna copa de vino, he aprendido de su disciplina y puntualidad, he tenido definitivamente un honor grandísimo, formar parte de la vida de una estrella como tú”, continuó.

Como se recordará, Mirla Castellanos presentó un nuevo tema inédito en género bachata el pasado 5 de agosto. El clip que lo acompaña fue grabado en Madrid, España, y además de León, cuenta con la participación especial de los hermanos Julio y Jorge Matamoros. El primero es creador de imagen y el segundo maquillador.

Ya había colaborado

No es la primera vez que León y Castellanos trabajan juntos en la música. En 2020, La Primerísima aprovechó el confinamiento por la pandemia de covid-19 para estrenar un video del cover “Cómo fue”, que también realizó en España con Francisco León y el productor y compositor William Luque.

Cabe destacar, que para León, era la segunda oportunidad de grabar con Castellanos. “Mucha felicidad de apoyar de alguna manera al talento venezolano”, aseguró en ese entonces la reconocida cantante al hacer referencia a la colaboración.

“Experiencias maravillosas. Me encanta llenarme de conocimientos nuevos, de esa energía. Es como una recompensa a tanta gente que me ayudó al inicio de mi carrera”, dijo también en una entrevista con un medio nacional.

La intérprete de “Invisible” recientemente cumplió 82 años y celebró 63 años de carrera artística más activa que nunca. “Estoy agradecida y contenta. Quiero decir gracias, gracias, gracias a todos. Todos los que de alguna manera han tenido que ver conmigo en estos 63 años. Estoy agradecida y contenta. Aquí seguimos”, escribió La Primerísima en Instagram.

“La vida me permite continuar en este barco, remando y bendecida de hacer lo que me gusta. Un talento que Dios me premió y yo agradezco inmensamente”, señaló en el post.